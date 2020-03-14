Apple watchOS 7 çalışmalarına hız verdi

Uyku takibi bazı kullanıcılar tarafından pek önemli görülmese bile, Apple için son derece kritik bir öneme sahip. Ayrıca kullanıcılar artık daha fazla uyku takibi istiyor. Bunun farkında olan Apple düğmeye bastı.

Gelen bilgilere göre şirketin bir konuda daha çok büyük bir adım attığı söylendi. Apple, watch saati kullanacak çocuklar için ekstra bir kontrol özelliği getiriyor. iCloud hesabı ile birlikte entegre olabilecek. Böylece ebeveynler çocukların Apple Watch kullanımını çok daha fazla denetim altında tutabilecek. Bazı ebeveynler çocuklarının güvenliği ile ilgili tedirgindi. Apple tarafından alınan bu önlem ile birlikte tedirginlik büyük oranda atılmış oldu.

Apple’ın yapacağı tanıtımlarda bu özellikten de bahsedilmesi bekleniyor. Böylece şirket kullanıcıların çok daha hızlı bir şekilde özelliklere odaklanmasını sağlayacak. watchOS 7 ile ilgili detaylar ortaya çıktıkça muhtemelen bu tür özellikler de görülmeye başlanacak. Sizce bu yeni özellikler kullanıcıları tatmin edebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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