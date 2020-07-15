Apple Windows için yeni uygulamalarını sunmaya hazırlanıyor

Apple’ın Windows için kullanıma sunacağı uygulamalar muhtemelen iTunes benzeri bir uygulama ile Apple Music olacak. Çünkü Windows sahipleri iPhone veya iPad’i PC’ye bağlamak için bir uygulama kullanmak zorunda. iTunes’un da fişi çekildiği için Cupertinolu firmanın iTransfer gibi bir uygulama geliştireceği söyleniyor.

Çevrimiçi müzik platformu olan Apple Music’in de Windows’ta iTunes üzerinden çalıştığını biliyorsunuz. Bu yüzden Apple, Apple Music için de ayrı bir uygulama geliştirecektir. Filmlerin kiralanıp veya satın alınıp izlendiği iTunes, artık Microsoft Store‘a veda edeceğinden bunun için de bir uygulama geliştirilecektir.

Toplamda bizim tahminimiz 3 farklı uygulama sunacak olan Apple’ın, uygulamalarını Ağustos ayının sonlarına doğru yayınlamasını bekliyoruz. Sadece Microsoft Store üzerinden Windows 10 sahipleri için yayınlanması beklenen bu uygulamaların, Windows 8 ve Windows 7 desteğinin olmayacağı söyleniyor. Ancak şu an mevcutta hala bu eski işletim sistemini kullananlar var. Bu yüzden Apple, bu iki sürümü de boş geçmeyecektir.

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