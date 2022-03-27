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Apple, WWDC için geri sayımda: Gözler gelecek haftaya çevrildi!

27.03.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın WWDC'yi (Dünya Geliştiriciler Konferansı) haziran ayında düzenlemesi bekleniyor. Şirket, online olarak düzenlenme ihtimali yüksek olan WWDC için önümüzdeki hafta davetiyeleri gönderebilir.

Apple, WWDC için geri sayımda: Gözler gelecek haftaya çevrildi!

Apple, WWDC'yi (Dünya Geliştiriciler Konferansı) önemsiyor. Şirket, WWDC'lerde genellikle iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS gibi işletim sistemlerinin yeni sürümlerini tanıtıyor. Bunun dışında farklı ülkelerdeki geliştiricileri bir araya getiriyor. Apple'ın bu yıl düzenleyeceği WWDC için ise gözler önümüzdeki haftaya çevrilmiş gibi görünüyor. İşte bunun nedeni...

WWDC İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KRİTİK

Apple, 7 Haziran 2021 - 11 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen 2021 Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) için geliştiricilere ve basına 30 Mart'ta davetiye göndermişti. Bundan dolayı, bu yılki etkinliğin davetiyeleri için yüzden gözler önümüzdeki haftaya, yani 28 Mart'tan sonrasına çevrildi. Apple'ın önümüzdeki hafta WWDC davetiyelerini yolladığını görebiliriz.

Apple, Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nı Kaliforniya'da düzenliyor böylece yüz yüze bir etkinlik gerçekleştiriyordu. Ancak Kovid-19 salgınının vurduğu 2020'den beri hayatımızdaki pek çok şey gibi Apple'ın tüm etkinlikleri de değişti ve etkinlikler yüz yüze olmayan dijital bir etkinlik haline geldi.

Apple

Apple'ın yüz yüze yapacağı bir sonraki etkinlik ne zaman bilinmez ancak bu etkinliğin haziran ayında düzenlenmesi beklenen 2022 WWDC olmayacağı kesin gibi.

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APPLE WWDC'DE NELER DUYURACAK?

2022 WWDC sırasında Apple'ın iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 ve watchOS 9 gibi yeni işletim sistemi sürümlerini tanıtması bekleniyor. Apple'ın bazı yeni donanımlarını da duyurması muhtemel. Örneğin, M serisi bir işlemciye sahip Mac Pro, bu etkinlikte duyurulabilir. Ancak bu konuyla alakalı kesin bir bilgi yok.

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