"Apple geliştiriyor" dediler! iPhone'a abone olacaksınız

Apple, Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ ve Apple Arcade gibi yinelenen abonelikler sunuyor. Fakat şirketin şimdi insanların iPhone satın almasını kolaylaştıracak yeni bir çözüm için harekete geçtiği bildiriliyor.

iPHONE'A ABONE OLMANIZI SAĞLAYACAK

Bloomberg'in haberine göre; Apple, iCloud gibi mevcut Apple aboneliklerinin çalışma şekline benzer şekilde, bir iPhone veya başka bir Apple cihaza abone olmalarını sağlayacak bir sistem geliştiriyor.

Buradaki ana fikrin bir iPhone veya iPad satın alma işlemini, her ay iCloud saklama alanı veya Apple Music aboneliği için ödeme yapmakla eşit hale getirmek olduğu aktarılıyor.

Habere göre Apple, müşterilerin uygulama satın almak ve hizmetlere abone olmak için kullandıkları Apple Kimliği ve App Store hesabıyla donanıma (yani iPhone'a veya diğer cihazlara) abone olmalarına izin verecek.

AYLIK BİR ÜCRET TALEP EDECEK

Aslında Apple halihazırda Phone alınmasını sağlayan "iPhone Yükseltme Programı" adında bir hizmet sunuyor. Ancak söz edilen abonelik sistemi, iPhone Yükseltme Programı'nın aksine bir cihazın maliyetini 12 veya 24 aylık bir süreye bölmeyecek. Bunun yerine henüz belirlenmemiş bir aylık ücret talep edilecek. Üstelik sadece iPhone'u değil, diğer ürünleri de kapsayacak.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hizmet, kullanıcıların yalnızca dijital hizmetler yerine ilk kez donanıma abone olmalarına olanak tanıyacak. Ancak kaynaklara göre proje hala geliştirme aşamasında.

Abonelik hizmetinin 2022'nin sonunda başlaması bekleniyor, ancak 2023'e ertelenebilir. Öte yandan iptal edilme ihtimali de mevcut.

