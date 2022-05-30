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Apple, WWDC'yi "boş" geçmeyebilir: 6 Haziran'da sürpriz yapabileceği ortaya çıktı!

30.05.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, 6-10 Haziran arasında düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'na hazırlanıyor. Şirket, WWDC'deki açılış konuşmasını ise 6 Haziran gününde yapacak. Teknoloji devinin bu önemli etkinlikte bir donanım tanıtması genellikle beklenmiyor. Ancak Apple, bir sürpriz yaparak WWDC'yi boş geçmeyebilir.

Apple, WWDC'yi "boş" geçmeyebilir: 6 Haziran'da sürpriz yapabileceği ortaya çıktı!

Apple'ın WWDC'si yaklaşırken, haftalık bülteninin yeni sayısını yayınlayan bir teknoloji yazarı bu yılki konferansta Apple'ın duyurabileceği donanımlara dair beklentilerini açıkladı. Peki neler söyledi?

APPLE'IN TANITMASI BEKLENMİYOR ANCAK...

Apple'ın geliştiriciler konferansı genellikle yazılımla öne çıkıyor. Şirket WWDC'de donanım tanıtmayı pek tercih etmiyor. Bu yüzden bu yılki konferansın 6 Haziran'daki açılış konuşmasında da bir donanım tanıtılması beklenmiyor. Fakat Apple bir sürpriz yapabilir.

Teknoloji yazarı Mark Gurman WWDC'de herhangi bir donanım tanıtılacaksa, bunun Mac tarafında olmasının olası olduğunu kaydetti. Gurman'ın söylediklerine göre şirket, konferansta M2 çipli yeni MacBook Air'i piyasaya sürebilir.

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Yazarın gündemindeki donanımlardan bir diğeri ise Apple'ın karma gerçeklik başlığıydı. Ancak WWDC'de karma gerçeklik başlığının "tam kapsamlı" duyurusunun yapılması konusunda kesin konuşmaktan çekindi, temkinli bir profil çizdi. Anlaşılan o ki karma gerçeklik başlığının bu etkinlikte tam bir sunumla duyurulması pek olası değil.

Apple'ın konferansta iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 ve macOS 13 gibi yeni yazılımlarını tanıtmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

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Apple
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