Apple yeni iPhone modellerini bugün tanıtıyor!

Yapılacak tanıtımda bugüne kadar sızan bilgilere bakacak olursak iPhone'un 3 farklı modelinin tanıtılmasına kesin gözle bakılıyor. Bunlardan ikisi iPhone XS ve iPhone XS Plus (ya da iPhone XS Max) ismiyle anılacak modeller olacak. Her iki model de AMOLED ekran kullanırken XS modelinin 5.8, XS Plus modelinin ise 6.5 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu telefonların Apple'ın halen satışta olan iPhone X modelinin devamı olması da beklentiler arasında. Etkinlikte tanıtılması beklenen bir diğer ürün ise iPhone Xr ismiyle duyurulacağı düşünülen iPhone 9 modeli. Yine de bu konuda kafaların karışık olduğunu belirtelim. Net bir bilgi bulunmadığı için yeni modelin ismi ve hangi ürünün devamı olacağı tam olarak bilinmiyor. Radikal değişim geliyor!

Bilinen gerçek ise Apple bu etkinlikle beraber telefon ailesinde bazı radikal değişiklik yapacak. İsimlendirmeden bazı modellerin sonlandırılmasına kadar bir dizi radikal kararın alınmasını bekliyoruz. Örneğin sızıntılar içinde iPhone 9 Plus modeli ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Uzun yıllardır normal bir standart model ve bir de onun büyük ekranlı sürümünü tanıtan Apple, geçen yıl bu seriye bir de iPhone X modelini eklemişti. İnternete sızan bilgilere göre Apple artık iPhone X ailesi ile devam edecek ve büyük ekranlı ve Plus ismiyle anılan seri ortadan kalkacak ya da ismi değişecek.

Bu etkinlikte tanıtılacak diğer ürünleri merak ediyorsanız detaylı olarak anlattığımız analiz yazımıza göz atabilirsiniz. Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak olan etkinlikle ilgili detayları Teknolojioku olarak anında sizlere aktaracağımızı belirtelim. Apple'ın bu yeni ürünleri ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

