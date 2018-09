Markanın hayranlarının merakla beklediği gün geldi ve yeni iPhone modelleri Apple'ın ABD California'da bulunan genel merkezinde yapılacak etkinlikle tanıtılacak. Her yıl geleneksel hale gelen bu tanıtımın ana konusunun iPhone modelleri olacak. Yenilenecek modellerde radikal bir değişim bekleniyor.

Apple yeni iPhone modellerini bugün tanıtıyor!

Yapılacak tanıtımda bugüne kadar sızan bilgilere bakacak olursak iPhone'un 3 farklı modelinin tanıtılmasına kesin gözle bakılıyor. Bunlardan ikisi iPhone XS ve iPhone XS Plus (ya da iPhone XS Max) ismiyle anılacak modeller olacak. Her iki model de AMOLED ekran kullanırken XS modelinin 5.8, XS Plus modelinin ise 6.5 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu telefonların Apple'ın halen satışta olan iPhone X modelinin devamı olması da beklentiler arasında. Etkinlikte tanıtılması beklenen bir diğer ürün ise iPhone Xr ismiyle duyurulacağı düşünülen iPhone 9 modeli. Yine de bu konuda kafaların karışık olduğunu belirtelim. Net bir bilgi bulunmadığı için yeni modelin ismi ve hangi ürünün devamı olacağı tam olarak bilinmiyor.

Radikal değişim geliyor!