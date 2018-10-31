Apple, yeni MacBook Air modelini tanıttı

Teknoloji tutkunlarının merakla bekledikleri Apple etkinliğinde yeni MacBook Air modeli de tanıtıldı. 2560 x 1600 px çözünürlüğünde 13.3 inçlik Retina ekranı ile dikkat çeken yeni Air modeli, selefine oranla yüzde 50 daha ince çerçevelere sahip.

Retina ekran teknolojisi sayesinde, eski Air modellerine oranla yüzde 48 daha fazla renge sahip olan yeni MacBook Air, TouchID özelliğiyle gelecek.

Apple, yeni Air modelinde T2 yongasından güç alan TouchID sistemine yer vermiş. Bu ön yüklemede yazılımın değiştirilmemesini ve SSD içinde anında veri şifrelenmesine imkan veren bir sistem.

Yüzde 20 daha büyük trackpad!



nesil Intel Core i5 işlemci ile gelen yeni Air modeli, 16GB’a kadar RAM ve 1.5TB’a kadar da SSD depolama imkanı sunuyor. Kullanıcılarına 12 saat boyunca aralıksız olarak web’de gezinme imkanı sunan yeni MacBook Air’in Trackpad oranı yüzde 20 arttırılmış. Ayrıca trackpad’e Force Touch özelliği de eklenmiş.

Klavyenin yanına yerleştirilen hoparlörler sayesinde ses gücü yüzde 25 oranında yükseltilmiş. Ayrıca yeni Air modeli bass anlamında selefinden 2 kat daha güçlü bir performans sunuyor.

İki adet Thunderbolt 3 bağlantı noktasıyla gelen yeni Air, yüzde yüz geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılma bir kasaya sahip.

16.15.6 mm kalınlığında ve 1.24kg ağırlığa sahip olan yeni Air 7 Kasım’da raflardaki yerini almış olacak. ABD’de 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan dizüstü bilgisayarın ülkemizdeki satış fiyatı ise 8647TL olarak belirlenmiş.

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