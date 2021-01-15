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Apple yeni teknolojilerin eğitimini verecek

15.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Apple yeni teknolojilerin eğitimini verecek

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Apple, ırkçılıkla mücadelede geliştirici desteği vermeye hazırlanıyor. Hadi gelin projenin bütün detaylarına birlikte bakalım.

ABD merkezli bir şirket olan Apple, ırkçılıkla mücadelede yeni bir dönem başlatıyor. Firmanın büyük bir sorumlulukla başlattığı bu proje, geniş bir kitle tarafından desteklenecek. Apple tarafından atılacak ilk adım, Tarihsel Siyah Kolejleri ve Üniversiteleri için 25 milyon dolar bağış yapmak olacak. Böylece fırsat eşitsizlikleri ile mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Hatırlayacağınız üzere ABD’de siyahi vatandaşlar tarafından çok büyük bir eylem yapılmıştı ve bu eylem ciddi bir ses getirmişti. Apple gibi şirketler bu ve buna benzer kargaşaların bir daha yaşanmaması için elini taşın altına koymaya başladı.

İŞTE APPLE'IN PLANI

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, siyahilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde geliştirici eğitimleri verilecek. Bu alanda yapay zeka, makine öğrenimi, tarım teknolojileri, sosyal adalet ve eğlence sanatları gibi eğitimlere yer verilmesi planlanıyor.

ABD ve diğer ülkelerdeki siyahi vatandaşların mevcut teknolojiye hiçbir aksaklık yaşamadan ulaşabilmesi ve kendisini geliştirebilmesi büyük önem taşıyor. Apple geliştirici akademisi ile birlikte onların kendilerini geliştirebileceği bir ortam sunulacak. Bu konuda özellikle Detroit şehir merkezi önemli bir yer.

Tüm bunlara ek olarak Apple tarafından yapılan bir başka açıklamaya göre, azınlık şirketleri 25 milyon dolar seviyesinde destek alacak. Bu sayede onların kendilerini geliştirerek rekabet edebilmeleri kolaylaşacak. Apple bu konuda Clear Vision Etki Fonu ile anlaştı.

Tüm bu yatırımlar ve destekler firmanın olumlu bir imaj yaratmasını sağlıyor. Apple gibi şirketler için imaj son derece önemlidir. Peki sizce şirket tarafından yapılacak olan bu yardımlar, önemli bir destek sağlayabilecek mi?

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