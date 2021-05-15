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Apple yepyeni bir MacBook Air modeli üzerinde çalışıyor

15.05.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple şu sıralar MacBook modellerindeki tasarım çizgisini değiştirmek için kafa yoruyor. Elbette burada değişiklikten kastımız öyle çok köklü bakış açıları değil. Keza bir MacBook’un tasarımı ne kadar değişebilir? Apple kalkıp da üçgen şeklinde MacBook tasarlayacak değil.

Apple yepyeni bir MacBook Air modeli üzerinde çalışıyor

Genel itibariyle tasarım değişikliği denildiğinde aklımıza gelen şey incelik ve hafiflik yönündeki değişimler oluyor.
Yeni iMac serisi bu değişikliğe güzel bir örnek. Apple yeni iMac modellerinde eskisine nazaran çok daha ince bir kasa tasarımı kullandı. Nitekim bu kasa tasarımı da hiç fena olmadı.

Şimdi yeni söylentilere göre Cupertino merkezli şirket iMac modellerindeki tasarım anlayışını MacBook Air modeline de taşımak istiyor. Hali hazırda MacBook Air’in zaten yeterince ince ve hafif olduğunu düşünebilirsiniz.

Fakat görünen o ki bu incelik ve hafiflik Apple için henüz yeterli değil. Keza sızdırılan raporlardaki bilgiler doğruysa önümüzdeki süreçte tanıtılacak olan MacBook Air eskisine nazaran çok daha hafif olacak.

Elbette bu bilgi şu an için doğrulanmış değil. Nitekim Apple yeni MacBook Air’i tanıtana kadar da doğrulanmayacak.
Lakin Apple’ın tasarım tarafında birşeyleri değiştirmek için uğraştığı da su götürmez bir gerçek. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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Apple
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