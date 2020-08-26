Apple yüzen mağaza ile dünya çapında reklamını yapacak

Apple yüzen mağaza ile Singapur’da hem yerel halkın hem de turistlerin gözdesi olmayı planlıyor.

APPLE'IN İLK YÜZEN MAĞAZASI SİNGAPUR'DA AÇILIYOR

Singapur’un gözde turistik sahil bölgelerinden biri olan Marina Bay Sands’ta Marina’da açılan ve denizin üzerine inşa edilen küre şeklindeki mağaza hem Apple hem dünya için bir ilk.

Hem şehir sakinlerine hem de yatlarıyla marinayı ziyaret eden yüksek gelir düzeyine sahip yat sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap verecek olan mağaza şimdiden büyük ilgi çekiyor.

Henüz kapılarını açmayan mağazanın pandemi koşullarındaki iyileşmeyle beraber hizmete girmesi bekleniyor.

Denizin üzerinde mağazayla beraber Apple’ın Singapur’daki mağaza sayısı da üçe çıkmış olacak. Öte yandan 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan Apple hala yeni mağazalar açma peşindeyken, rakiplerinden Microsoft bundan sonra fiziksel mağazalara odaklanmayacağını açıklamıştı.

Microsoft ABD’deki ikonik değer taşıyan 4 mağazası dışındaki tüm mağazalarını kapatacak. Kalan mağazalar ise Microsoft için reklam ve marka prestijini güçlendirmek için görev yapacak. Kalabalık merkezlerde bulunan mağazalar Microsoft’un lansmanları ve duyuruları için kullanılacak.