Apple'dan yılın son çeyreğinde 111 milyar dolarlık satış geliri

Apple, 2020'nin son çeyreğinde satışlarının bir yıl önceki göre yüzde 21 artarak 111 milyar doları aştığını açıkladı.

Şirketin Ekim-Aralık aylarındaki kârı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüze 29 artarak 28,8 milyar dolar oldu.

Noel ve yılbaşı dönemini kapsayan bu sonuçlar, Amerikan teknoloji devi için yeni bir rekoru temsil ediyor.

Koronavirüs salgınında insanlar internet üzerinden satışlara yönelirken yeni teknolojiye talep de arttı.

Apple'ın şimdi bir milyardan fazlası iPhone olmak üzere küresel olarak küresel olarak kullanımda olan 1,65 milyar cihazının olduğu belirtiliyor.

Şirket yetkilileri rekor sayıda kişinin, telefonlarını Ekim'de piyasaya çıkan iPhone 12 modelleriyle yenilediğini söylüyor.

Çin'de yüzde 57'lik artış

Apple'ın satışlarındaki artışta en büyük pay, pandeminin büyük ölçüde kontrol altına alındığı Çin'e ait.

Salgının ekonomi üzerindeki baskısını hafiflettiği ülkede 5G teknolojisine uyumlu telefonlara talebin arttığı belirtiliyor.

Şirket son çeyrekte Hong Kong ve Tayvan'ı da kapsayan bölgede satışlarının yüzde 57 oranında arttığını açıkladı.