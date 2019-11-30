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Apseli diş çekimi sonucu ölen Durmuş Ay'ın cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 11:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşıp, yaşamını yitiren Durmuş Ay'ın (39) otopsi yapılması için mezarından çıkarılan cenazesi, işlemlerin ardından yeniden defnedildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde dişlerini çektirdikten sonra oluşan apse nedeniyle fenalaşıp, yaşamını yitiren Durmuş Ay'ın (39) otopsi yapılması için mezarından çıkarılan cenazesi, işlemlerin ardından yeniden defnedildi.
Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım akşamı halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın, diş çekimi sonrası apse oluştuğu, boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi'nde müdahalesi yapılan Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından da kalp masajı yapıldı. Durmuş Ay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
SEYYAR DİŞÇİ TUTUKLANDI
Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen Hüseyin Arslan tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Serik Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri, Arslan'ın yerini tespit etti. Perşembe günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Hüseyin Arslan, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.
BABASINDAN KALMA KERPETENLE DİŞİ ÇEKMİŞ
Hüseyin Arslan, ifadesinde, babası Nahsen Arslan'ın yıllardır diş çekimi işleri yaptığını, bu işi de babasından öğrenip, sürdürdüğünü belirtti. Durmuş Ay'ı yaklaşık 15 yıldır tanıdığını, dişini çekmesini istediğini kaydeden Arslan, kendisinin 5 diş değil, sadece 1 diş çektiğini, dişi çekmeden önce babasından kalan kerpeteni dezenfekte ettiğini, Durmuş Ay'dan para almadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
OTOPSİ YAPILDI
İlk etapta ölümü normal görülen Durmuş Ay'ın eski eşi Müjgan Korkmaz tarafından Serik Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan şikayet sonrası soruşturma başlatan savcılık, otopsi yapılmasına karar verdi. Bunun üzerine Durmuş Ay'ın Serik'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kocadayılar Mezarlığı'ndaki kabri dün açıldı. Cumhuriyet savcısı gözetiminde, jandarma ve olay yeri ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlık ekipleri Durmuş Ay'ın cenazesini mezardan çıkardı. Antalya Adli Tıp Kurumu'na getirilen Ay'ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından yeniden toprağa verildi.

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