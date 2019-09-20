Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan "Ara Güler Fotoğraf Sergisi", Londra, Paris ve Kyoto'nun ardından dördüncü durağı New York'ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen sergiyle geçen yıl vefat eden fotoğraf sanatçısı ve fotomuhabiri Ara Güler'in eserleri dünyanın önemli sanat başkentlerine taşınıyor.

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de, mayısta Paris Polka Galeri'de ve G-20 Zirvesi zamanı Japonya'da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı'nda izlenime sunulan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, tüm dünyanın dikkatlerinin ABD'ye odaklanacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı dönemde New York'ta açılacak.

Londra ve Paris etaplarında The Times, Daily Mail, Le Figaro gibi önde gelen medya kuruluşlarının gündemine yansıyan; Londra'da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında seçilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 23 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında Wall Street’in kalbinde, Smithsonian NMAI içindeki Alexander Hamilton U.S. Custom House'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.