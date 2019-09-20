HABER

Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Ara Güler Fotoğraf Sergisi", 23 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında New York'ta sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan "Ara Güler Fotoğraf Sergisi", Londra, Paris ve Kyoto'nun ardından dördüncü durağı New York'ta sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen sergiyle geçen yıl vefat eden fotoğraf sanatçısı ve fotomuhabiri Ara Güler'in eserleri dünyanın önemli sanat başkentlerine taşınıyor.

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de, mayısta Paris Polka Galeri'de ve G-20 Zirvesi zamanı Japonya'da Kyoto Tofuku-ji Tapınağı'nda izlenime sunulan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, tüm dünyanın dikkatlerinin ABD'ye odaklanacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı dönemde New York'ta açılacak.

Londra ve Paris etaplarında The Times, Daily Mail, Le Figaro gibi önde gelen medya kuruluşlarının gündemine yansıyan; Londra'da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında seçilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 23 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında Wall Street’in kalbinde, Smithsonian NMAI içindeki Alexander Hamilton U.S. Custom House'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ana eksenini, Ara Güler'in 1950'lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Dustin Hoffman'dan Federico Fellini'ye, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Brgitte Bardot'dan Sophia Loren'e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor.

Istanbul in Blue albümünün kapağında Ara Güler'in bir İstanbul karesinin yer aldığı ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu da serginin açılış töreninde bir resital verecek.

Sergi kapsamında "Ara Güler Üzerine Kültürlerarası Sohbet" başlıklı bir de panel gerçekleştirilecek. Panele Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2017-2019 dönemi Başkanı John Bailey, Phillips Fotoğrafçılık Başkan Yardımcısı Chrsitopher Mahoney, siyah-beyaz kent fotoğraflarıyla ünlü fotoğraf sanatçısı Alexey Titarenko ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç konuşmacı olarak katılacak.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi, New York'tan sonra Roma'da Trastevere Müzesi'nde, daha sonra Mogadişu'daki Türk Büyükelçiliği'nde sanatseverlerle buluşacak.

Öte yandan, serginin ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazeteleri, resmi hava yolu sponsorluğunu da Türk Hava Yolları üstleniyor.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
İmam olmayan köyde cuma namazı kılınamıyorİmam olmayan köyde cuma namazı kılınamıyor
Obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptılarObüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ara güler Cumhurbaşkanlığı newyork

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! Kayıp bebek aranıyor

Bodrum açıklarında facia!

İstanbul'da fuhuş operasyonu! 'Mobil Türkan' da yakalandı

'Mobil Türkan' yakalandı

Son dakika! Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Milli Piyango bilet sorgulama 19 Eylül: Şanslı biletler belli oldu (sıralı tam liste)

Büyük ikramiye çeyrek bilete!

Bim Aktüel 20 Eylül indirimli ürünler: Bim’de elektrikli bisiklet

Elektrikli bisiklet sürprizi

Cuma mesajları 2019: Eylül ayının 3. Cuma günü uzun veya kısa Cuma mesajları

Kısa ve uzun Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.