Ara Güler hayatını kaybetti! İşte usta fotoğrafçı Ara Güler'in ölüm nedeni ve hayatı

Türkiye bir duayenini daha kaybetti. Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde dün gece hayatını kaybetti. Haberi ilk duyuran Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi Yasemin İnceoğlu, Ara Güler'in kalbinin tekrar çalıştırıldığını ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak acı haber geldi. Ara Güler'in ölüm nedeniyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. İşte usta fotoğrafçı Ara Güler'in hayatı ve başarıları... HASTANEDEN AÇIKLAMA Ara Güler’in vefatına ilişkin açıklama yapan Şişli Florance Nightingale Hastanesinin Başhekimi Dr. Okan Özçeker, “Değerli fotoğraf sanatçımız sayın Ara Güler, Konjestif kalp yetmezliği, kronik Böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavileri Şişli Florance Nightingale Hastanesinde devam ederken 17.10.2018 tarihinde saat 22.10 sularında kalp ve solunum durması sebebiyle müdahale edilerek yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken saat 23.05’te kalp atımı ve solunumu tekrar duran sayın Güler, yapılan tüm müdahaleler yanıt vermemiş ve saat 23.20’de vefat etmiştir. Ülkemizin, yakınlarının ve bütün sevenlerinin başı sağ olsun!” diye konuştu.

Güler'in cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi. ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Bahaettin Karakoç, Prof. Oya Akgönenç ve fotoğrafçı Ara Güler'in vefatı nedeniyle ailelerine telefonla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler usta geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edilecek." ifadesini kullandı.

Gazeteci ve foto muhabiri Ara Güler’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini fotoğraflaması gündeme oturmuştu. Erdoğan'ın fotoğraflarını çektiği için tepki gösterenler olurken işinin bu olduğunu savunanlar da olmuştu. SEVENLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ Ara Güler'in ölüm haberini alan yakınları ve gazeteciler hastaneye akın etti. COŞKUN ARAL: O EVRENSEL BİR DEĞERDİ Ünlü fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, “Ben açıkça söylemek gerekirse bir ustamı, bir babamı kaybettim diyebilirim. 17 yaşından itibaren onu tanıdım ama onun yaşında onun fotoğraflarıyla dünyayı ve Türkiye’yi keşfetmeye başlamıştım. Bende çok emeği geçti Allah Rahmet Eylesin. Gariptir, dün bana mesaj verir gibi beni aramasını söylemiş. Londra’daydım. Uçak bugün akşam piste değdiğinde haberler geldi bende doğru olmadığını öğrendim. Ama hastaneye geldiğimde acı haberi aldım. Ara Güler sadece Türkiye’nin bu coğrafyanın değil, dünyanın kaybettiği bir değerdir. O evrensel bir değerdi” şeklinde konuştu.



Londra’dan gelen arkadaşı Coşkun Aral gözyaşlarına boğuldu. İLBER ORTAYLI: ÇOK GÜZEL BİR MİRAS BIRAKTI** İlber Ortaylı, "Hepimizin başı sağ olsun. Onun fotoğrafladığı dönemlerde büyüdüm. O dönem benim aklımdan çıkmıyor. O İstanbul beni çok etkilemişti. Yaşatan ve hepimize hatırlatan odur. Asi bir çocuk olduğunu söylemek mümkün. Anadolu ve İstanbul kökenli bir Ermeni seçkin ailesinden geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden. O düzenli bir ticaret ve iş yerinin başında oturmaktansa veya tahsiline devam edip yurt dışına gidip çalışma yapmamıştır. Fotoğraf makinesinin peşinde koşan asi bir çocuk, zor bir delikanlıydı. Çok güzel bir miras bıraktı." ifadesini kullandı. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN: HERKESİN KALBİNİ KAZANMIŞTI Habertürk yayınına bağlanan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Ara Güler Beyoğlu ile özdeşleşmişti. Bir Beyoğlu insanıydı. Yakından ilişkimiz vardı. Dünyanın en önemli siyasetçileri ve sanatçılarıyla röportajlar yapmış. Milyonlarca karfe biriktirmiş. En önemli kaynakalrdan biri Ara Güler'in çektiği fotoğraflardır. Arşivine dönüş bakıyorsunuz nerede ne oldu oradan görüyorsunuz. Ara Güler'in hayatı bambaşka bir hayat. Herkesin kalbini kazanmıştı." dedi.

İLBER ORTAYLI: ÇOK GÜZEL BİR MİRAS BIRAKTI İlber Ortaylı, "Hepimizin başı sağ olsun. Onun fotoğrafladığı dönemlerde büyüdüm. O dönem benim aklımdan çıkmıyor. O İstanbul beni çok etkilemişti. Yaşatan ve hepimize hatırlatan odur. Asi bir çocuk olduğunu söylemek mümkün. Anadolu ve İstanbul kökenli bir Ermeni seçkin ailesinden geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden. O düzenli bir ticaret ve iş yerinin başında oturmaktansa veya tahsiline devam edip yurt dışına gidip çalışma yapmamıştır. Fotoğraf makinesinin peşinde koşan asi bir çocuk, zor bir delikanlıydı. Çok güzel bir miras bıraktı." ifadesini kullandı. GAZETECİ-FOTOĞRAFÇI ERCAN ARSLAN: İSTANBUL'U FOTOĞRAFLARINDA GÖRDÜK Gazetecei-fotoğrafçı Ercan Arslan, "Ara Güler, Türk basın fotoğrafında çıtayı çok yükseğe koydu. Foto muhabirliğinin altını çizmesi bizim için çok önemliydi. Bu ülkenin ve dünyanın görsel belleğine çok önemli fotoğraflar kattı. Ara Güler fotoğrafları sayesinde İstanbul'un güzel anlarını gördük. Ara Güler'in fotoğrafları sayesinde geçmişle bağlantı kuracağız." dedi. AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ÖMÜR SERMAYESİNİ MÜCEVHER GİBİ İŞLEDİ AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu: "Fotoğrafla tarihi zapteden büyük ustayı kaybettik. Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı. Ara Güler ustamıza Allah rahmet eylesin."

ARA GÜLER KİMDİR? 16 Ağustos 1928'de İstanbul'da doğdu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken Muhsin Ertuğrul'un Tiyatro Kurslarına devam etti; çünkü yönetmen veya oyun yazarı olmak istiyordu. 1950'de Yeni İstanbul Gazetesi'nde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam etti. 1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto-muhabirliği görevlerini üstlendi. 1954'de Hayat Dergisi'nde fotoğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başladı. 1953'de Henri Cartier Bresson ile tanışarak Paris Magnum Ajansı'na katıldı ve İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antalojisi" onu dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl ASMP'ye (Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi. 1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" ünvanını kazandı. İsviçre'de çıkan Camera dergisinde kendisine özel bir sayı ayırdı. 1964'de Mariana Noris'in ABD'de basılan "Young Turkey" adlı yapıtında fotoğrafları kullanıldı.1967'de Japonya'da çıkan "Photography of the World" antolojisinde Richard Avedon ile birlikte bir dizi fotoğrafı yayınlandı. 1967'de Kanada'da açılan "İnsanların Dünyasına Bakışlar" sergisinde, 1968'de New York Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Renkli Fotoğrafğın On Ustası" adlı sergide; aynı yıl Almanya'da, Köln'de Fotokina Fuarı'nda yapıtları sergilendi.1970'de "Türkei" adında fotoğraf albümü Almanya'da yayımlandı. Sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları ABD'de Time-Life, Horizon ve Nesweek kitap bölümlerince ve İsviçre'de Skira Yayınevi tarafından kullanıldı.1971'de Lord Kinross'un "Hagia-Sophia" (Ayasofya) kitabının fotoğraflarını çekti.

Yine Skira yayınevince Picasso'nun 90. yaş günü için yayımlanan "Picasso Metamorphose et unite" adlı kitap için Picasso'nun foto-röportajını yaptı. 1972'de Paris Ulusal Kitaplıkta sergisi açıldı.1975'de ABD'ne davet edildi ve birçok ünlü Amerikalının fotoğraflarını çektikten sonra "Yaratıcı Amerikalılar" adlı sergisini dünyanın birçok kentinde sergiledi. Yine aynı yıl Yavuz zırhlısının sökülmesini konu alan "Kahramanın Sonu" adlı bir belgesel film çekti.1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "Foto Muhabirliği" dalındaki birincilik ödülünü aldı. 1980'de fotoğraflarının bir kısmı Karacan Yayıncılığın bastığı "Fotoğraflar" adlı kitabında basıldı.1986'da Hürriyet Vakfı'nca basılan Prof. Abdullah Kuran'ın yazdığı "Mimar Sinan" kitabını fotoğrafladı. Aynı kitap 1987'de "Institute of Turkish Studies" tarafından Ingilizce olarak yayınlandı.1989'da "Ara Güler'in Sinemacıları" kitabı basıldı. 1991'de Dışişleri Bakanlığı için Halikarnas Balıkçısı'nın (Cevat Şakir Kabaağaçlı) "The Sixth Continent" adlı kitabını fotoğrafladı. Bu arada bütün dünyayı gezerek foto röportajlar yaptı ve bunları Magnum Ajansı ile dünyaya duyurdu.Ismet Inönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile röportajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti. En ünlüsü fotografcılara poz vermeyen Picasso röportajı.Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları 1992'de Fransa'da, ABD ve İngiltere'de "Sinan, Architect of Soliman the Magnificent" adlı kitabı yayımlandı. Aynı yıl "Living in Turkey" adlı kitabı Ingiltere, ABD ve Singapur'da "Turkish Style" başlığıyla, Fransa'da "Demeures Ottomanes de Turquie" adıyla yayımlandı.1994'de "Eski İstanbul Anıları", 1995'de "Bir Devir Böyle Geçti", "Yitirilmiş Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü" fotoğraf kitapları yayımlandı. Ara Güler'in fotoğrafları Paris Ulusal Kitaplıkta, ABD'de Rochester Georg Eastman Müzesi'nde Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu'nda bulunuyor. Köln Mueseum Ludwing'de Das Imaginare Photo Museum'da fotoğrafları sergileniyor.