Ara Güler vefat etti! Ara Güler'in unutulmayan kareleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aileye taziye telefonu açarken, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan katıldığı canlı yayında; 'Ara Güler Beyoğlu ile özdeşleşmişti. Bir Beyoğlu insanıydı.Ara Güler'in hayatı bambaşka bir hayat. Herkesin kalbini kazanmıştı.' dedi. Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik de ilk açıklama yapanlardan oldu. Ara Güler'in ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hüznünü dile getiren Çelik, 'Fotoğrafla tarihi zapteden büyük ustayı kaybettik. Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı. Ara Güler ustamıza Allah rahmet eylesin.' dedi.

Ara Güler'in ölüm haberini alan İlber Ortaylı da; 'Hepimizin başı sağ olsun. Onun fotoğrafladığı dönemlerde büyüdüm. O dönem benim aklımdan çıkmıyor.O düzenli bir ticaret ve iş yerinin başında oturmaktansa veya tahsiline devam edip yurt dışına gidip çalışma yapmamıştır. Fotoğraf makinesinin peşinde koşan asi bir çocuk, zor bir delikanlıydı. Çok güzel bir miras bıraktı.' dedi.