Ara Güler vefat etti! Ara Güler'in unutulmayan kareleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aileye taziye telefonu açarken, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan katıldığı canlı yayında; 'Ara Güler Beyoğlu ile özdeşleşmişti. Bir Beyoğlu insanıydı.Ara Güler'in hayatı bambaşka bir hayat. Herkesin kalbini kazanmıştı.' dedi. Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik de ilk açıklama yapanlardan oldu. Ara Güler'in ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hüznünü dile getiren Çelik, 'Fotoğrafla tarihi zapteden büyük ustayı kaybettik. Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı. Ara Güler ustamıza Allah rahmet eylesin.' dedi.
Ara Güler'in ölüm haberini alan İlber Ortaylı da; 'Hepimizin başı sağ olsun. Onun fotoğrafladığı dönemlerde büyüdüm. O dönem benim aklımdan çıkmıyor.O düzenli bir ticaret ve iş yerinin başında oturmaktansa veya tahsiline devam edip yurt dışına gidip çalışma yapmamıştır. Fotoğraf makinesinin peşinde koşan asi bir çocuk, zor bir delikanlıydı. Çok güzel bir miras bıraktı.' dedi.
Ara Güler'in gözünden tarihe tanık olun
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İstanbul Haliç 1957
Ara Güler'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. 90 yaşında hayata gözlerini yuman Ara Güler, bir süredir konjestif kalp yetmezliği, kronik Böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle Şişli'deki bir özel hastanede tedavi görüyordu. 17 Ekim 2018 tarihinde saat 22.10 sularında kalp ve solunum durması sebebiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken 23.05'te kalp ve solunumu duran Ara Güler, yapılan müdahalelere rağmen 23.20'de hayatını kaybetti.
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İstanbul Haliç 1971
Ara Güler'in aramızdan ayrılışı büyük hüzünle karşılanırken, İlber Ortaylı'nın söylediği gibi fotoğraf makinesinin peşinden koşarak bıraktığı sayısız güzel miras, nesilden nesle aktarılmaya devam edecek. İşte Ara Güler'in fotoğrafseverlerin aklına kazınan pek çok kareyle bezenmiş hayatından arta kalanlar...
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İstanbul
İstanbul'a kayıtsız kalamayan Ara Güler, çektiği fotoğraflarla özellikle de Beyoğlu ile özdeşleşmiş biri. Açtığı kafesiyle gençleri de yakalamayı başaran Ara Güler, deklanşöre her basışıyla tarihi gelecek nesillerin görebileceği hale getirdi.
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İstanbul
İşte Ara Güler'in objektifine yansıyan ölümsüz karelerinden bazıları...
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Sivas Divriği mesai saatini bekleyen işçiler
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İstanbul simitçi...
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İstanbul vapur...
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Kadınlar matinesi
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İstanbul Kumkapı Ermeni balıkçılar
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İstanbul Rumelihisarı 1965
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Simit yiyen çocuk 1956
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İstanbul Sirkeci 1964
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İstanbul Tepebaşı eczane 1965
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İstanbul Tünel 1946
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İstanbul Yedikule 1968
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Akşamüstü Kız Kulesi
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İstanbul Ayvansaray 1969
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İstanbul Beyoğlu 1984
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İstanbul Eminönü 1965
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İstanbul Eyüp 1969
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İstanbul Eyüp 1965
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İstanbul Eyüp 1959
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İstanbul Galatasaray 1960
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Fotoğraflarıyla 68 yıldır zamanı durduran ve 90 yaşında vefat eden Ara Güler, birbirinden renkli kareleriyle fotoğraf dünyasının duayenleri arasına girdi. Birçok ünlü kişi ile röportajlar yapan ve fotoğraflarını çeken usta fotoğrafçının objektifine takılan bazı isimler şöyle:
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Winston Churchill
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