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Ara Güler vefat etti! Ara Güler'in unutulmayan kareleri

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 07:27 | Son Güncelleme

90 yaşındaki Ara Güler kalp ve böbrek yetmezliği, periferik arter hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Ara Güler'in ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Ara Güler'in ölümüne devletin önde gelen isimleri de kayıtsız kalmadı. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Ak Parti sözcüsü Öner Çelik dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aileye taziye telefonu açarken, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan katıldığı canlı yayında; 'Ara Güler Beyoğlu ile özdeşleşmişti. Bir Beyoğlu insanıydı.Ara Güler'in hayatı bambaşka bir hayat. Herkesin kalbini kazanmıştı.' dedi. Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik de ilk açıklama yapanlardan oldu. Ara Güler'in ölümü ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hüznünü dile getiren Çelik, 'Fotoğrafla tarihi zapteden büyük ustayı kaybettik. Ömür sermayesini mücevher gibi işledi. İnsan hayatının ve dertlerinin şahidi bir derviş aramızdan ayrıldı. Ara Güler ustamıza Allah rahmet eylesin.' dedi.

Ara Güler'in ölüm haberini alan İlber Ortaylı da; 'Hepimizin başı sağ olsun. Onun fotoğrafladığı dönemlerde büyüdüm. O dönem benim aklımdan çıkmıyor.O düzenli bir ticaret ve iş yerinin başında oturmaktansa veya tahsiline devam edip yurt dışına gidip çalışma yapmamıştır. Fotoğraf makinesinin peşinde koşan asi bir çocuk, zor bir delikanlıydı. Çok güzel bir miras bıraktı.' dedi.

Ara Güler'in gözünden tarihe tanık olun

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İstanbul Haliç 1957

İstanbul Haliç 1957
Ara Güler'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. 90 yaşında hayata gözlerini yuman Ara Güler, bir süredir konjestif kalp yetmezliği, kronik Böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle Şişli'deki bir özel hastanede tedavi görüyordu. 17 Ekim 2018 tarihinde saat 22.10 sularında kalp ve solunum durması sebebiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken 23.05'te kalp ve solunumu duran Ara Güler, yapılan müdahalelere rağmen 23.20'de hayatını kaybetti.
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İstanbul Haliç 1971

İstanbul Haliç 1971
Ara Güler'in aramızdan ayrılışı büyük hüzünle karşılanırken, İlber Ortaylı'nın söylediği gibi fotoğraf makinesinin peşinden koşarak bıraktığı sayısız güzel miras, nesilden nesle aktarılmaya devam edecek. İşte Ara Güler'in fotoğrafseverlerin aklına kazınan pek çok kareyle bezenmiş hayatından arta kalanlar...
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İstanbul

İstanbul
İstanbul'a kayıtsız kalamayan Ara Güler, çektiği fotoğraflarla özellikle de Beyoğlu ile özdeşleşmiş biri. Açtığı kafesiyle gençleri de yakalamayı başaran Ara Güler, deklanşöre her basışıyla tarihi gelecek nesillerin görebileceği hale getirdi.
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İstanbul

İstanbul
İşte Ara Güler'in objektifine yansıyan ölümsüz karelerinden bazıları...
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İstanbul 1958
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İstanbul 1960
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İstanbul 1971
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İstanbul 1982
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Sivas Divriği mesai saatini bekleyen işçiler
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İstanbul simitçi...
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İstanbul vapur...
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Kadınlar matinesi
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Kalaycılar 1965
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Küfeciler
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İstanbul Kumkapı Ermeni balıkçılar
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Orhan Veli
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İstanbul Rumelihisarı 1965
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Simit yiyen çocuk 1956
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İstanbul Sirkeci 1964
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İstanbul Surdibi
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İstanbul Tepebaşı eczane 1965
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İstanbul Tünel 1946
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Uyku...
24 / 54

Yaşlı adam...
25 / 54

İstanbul Yedikule 1968
26 / 54

Limanda işçiler
27 / 54

1 Mayıs 1977
28 / 54

Akşamüstü Kız Kulesi
29 / 54

Anadolu...
30 / 54

İstanbul Ayvansaray 1969
31 / 54

Balikçılar
32 / 54

İstanbul Beyoğlu 1984
33 / 54

Çobanlar
34 / 54

Çocuk işçi
35 / 54

Çocuklar
36 / 54

Çocuklar
37 / 54

Salvador Dali
38 / 54

Dustin Hoffman
39 / 54

Bülent Ecevit
40 / 54

İstanbul Eminönü 1965
41 / 54

İstanbul Eyüp 1969
42 / 54

İstanbul Eyüp 1965
43 / 54

İstanbul Eyüp 1959
44 / 54

Galata veda...
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İstanbul Galatasaray 1960
46 / 54

Ara Güler
47 / 54

Fotoğraflarıyla 68 yıldır zamanı durduran ve 90 yaşında vefat eden Ara Güler, birbirinden renkli kareleriyle fotoğraf dünyasının duayenleri arasına girdi. Birçok ünlü kişi ile röportajlar yapan ve fotoğraflarını çeken usta fotoğrafçının objektifine takılan bazı isimler şöyle:
48 / 54

Winston Churchill
49 / 54

Alfred Hitchcock
50 / 54

Pablo Picasso
51 / 54

John Berger
52 / 54

Sophie Loren
53 / 54

Salvador Dali
54 / 54

Yaşar Kemal
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