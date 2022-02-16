Ara tatil ne zaman başlıyor? 2022 Nisan 2. ara tatili ne zaman, kaç gün sürüyor?

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğu yeni düzenleme ile ve öğrencilerin sömstr ve yaz tatilinin dışında iki ara tatil ile eğitimlerine devam edeceklerini duyurmuştu. Bu habere öğrenciler ve veliler kadar öğretmenlerde çok sevindi. 7 Şubat tarihinde başlayan 2. dönem soluksuz bir şekilde devam ediyor. Öğrenciler ve dolayısıyla velilerin gündeminde şimdi 2. ara tatilin ne zaman olacağı yer alıyor. 2022 Nisan 2. ara tatilin kaç gün süreceği ve 2. ara tatilin ne zaman olacağına haberimizde yer verdik.

2. DÖNEM NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili olan 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. Öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat günü ders başı yapacak. Herkesin merakla beklediği 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022 tarihinde dağıtılacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2021-2022 MEB'İN YAYINLAMIŞ OLDUĞU TAKVİM