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Ara tatil ne zaman başlıyor? 2022 Nisan 2. ara tatili ne zaman, kaç gün sürüyor?

16.02.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. dönem Nisan ara tatili öğrencilerin ve velilerin gündeminde olan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler kadar milyonlarca öğretmen de ara tatilin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. 7 Şubat tarihinde ikinci döneme başlanırken MEB'in yayınlamış olduğu takvim de merak ediliyor. İşte Nisan ara tatili yani 2. dönem ara tatili hakkında bilmek istedikleriniz!

Ara tatil ne zaman başlıyor? 2022 Nisan 2. ara tatili ne zaman, kaç gün sürüyor?

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğu yeni düzenleme ile ve öğrencilerin sömstr ve yaz tatilinin dışında iki ara tatil ile eğitimlerine devam edeceklerini duyurmuştu. Bu habere öğrenciler ve veliler kadar öğretmenlerde çok sevindi. 7 Şubat tarihinde başlayan 2. dönem soluksuz bir şekilde devam ediyor. Öğrenciler ve dolayısıyla velilerin gündeminde şimdi 2. ara tatilin ne zaman olacağı yer alıyor. 2022 Nisan 2. ara tatilin kaç gün süreceği ve 2. ara tatilin ne zaman olacağına haberimizde yer verdik.

2. DÖNEM NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili olan 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. Öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat günü ders başı yapacak. Herkesin merakla beklediği 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022 tarihinde dağıtılacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2021-2022 MEB'İN YAYINLAMIŞ OLDUĞU TAKVİM

  • 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

  • Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

  • Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

  • İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı
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