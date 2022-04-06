Ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili ne zaman başlıyor? Ara tatil hangi tarihte başlıyor?

Nisan ayına girilmesi ile birlikte ara tatil, öğrencilerin ve velilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Okulların ne zaman kapanacağı nisanın ilk haftası ile öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimin ilk dönemi 21 Ocak'ta tamamlanmıştı. 15 günlük tatil sonrası ikinci dönem şubat ayında yeniden başladı. Sınavlarla ve derslerle boğuşan öğrenciler nisan ayı ara tatilinde dinlenecekler. Ara tatil hakkında merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz...

ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak ve 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi; “Bu dönem hakikaten öğretmenlerimizi okul yöneticilerimiz büyük fedakarlık gösterdiler. Ne kadar fedakarlık yaptıkları çok net bir şekilde ortaya kondu. Mahallelerde vatandaşımızın yardımına koşan hep öğretmenlerimiz oldu. Onun için birinci dönemin sonunda tüm öğretmenlerimize başarı belgesi gönderdim. 11-15 Nisan tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz. Mesleki gelişim için öğretmen bilişim ağı oluşturduk o platformlardaki eğitimlere istedikleri yerlerden katılabilirler."

2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

