Araba için doğru park yeri nasıl seçilir?

"Aracımızın büyüklüğüne göre uygun park yerini, yavaşlayıp göz kontrolüyle anlamaya çalışacağız. Ön ve arka taraftan yaklaşık 1 metreye yakın boşluklar olmasında büyük fayda vardır.

YOKUŞTA DİKKAT!

Özellikle yokuş yukarı veya yokuş aşağı yerlerde manevra imkanı biraz daha zorluk katmaktadır. Düz vitesli araçlarda ya da aracın geri kaymasını önleyen sistemlerin olmadığı araçlarda debriyajın çok fazla yorulması ve geri kaydırmalar söz konusu olabilir. Bu tip parklarda el frenini çekerek geri kaymayı önlemeye çalışmakta fayda vardır.

ARACIN KAYMASINI ÖNLEMEK İÇİN...

Park ettikten sonra aracın el frenini çekmek gereklidir. Yokuş yukarı vites bire, yokuş aşağı geri vitese takmak aracın kaymasını önleyecektir."

