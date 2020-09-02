Araba neden vitese geçmez?

Araba vitese zor geçiyor / araba vitese geçmiyor / araba vitese geçiyor gitmiyor...Bunlardan biri başınıza geldiyse yanıt arıyor olmalısınız. Araç neden vitese geçmez / aracın vitese zor geçmesinin nedeni ne olabilir sorularına yanıt veriyoruz. İşin uzmanlarına sorduk: Araba vitese neden geçmez?
Aracın vitese geçmesi zor oluyorsa ya da bir vitese geçmekte zorlanıyorsa sorunun kaynağı ya sürücü hatasıdır ya da parça eskimesidir. Viteste zor geçme veya vitese geçmeme sorunu yaşı ilerlemiş araçlarda sık görülür. Aracın vitese geçmemesinin çözümü bazen ufak değişikliklerle mümkün olurken bazen çok ağır masraflar çıkarabilir. Peki, araba vitese geçmiyorsa neye bakmalı?
Aracınızın vites geçişleri zor oluyor ya da vitese geçmiyorsa mutlaka vites, şanzıman ve debriyajla ilgili parçalarda bir sorun vardır. Ustalara göre vitese geçmemenin nedenleri genellikle aşağıdaki gibi:
Vites geçişleri zor oluyor ya da vitese geçmiyor şikayetleri genellikle aşağıdaki üç şekilde gerçekleşiyor:
Aracın Vitese Geçmemesi veya Vitese Zor Geçmesi
Burada vitese zor geçme, hali hazırda bulunan vitesten çıkmama, viteste takılıp kalma gibi şikayetler söz konusu olabilir. Genellikle sorun, debriyaj sisteminden ya da vites kutusundan kaynaklanır.
Vites Geçişi Olmuyor ve Vites Geçerken Ses Geliyor!
Burada genellikle senkromeçte mekanik bir sorun vardır. Eğer sorun belirli bir vitese geçerken yaşanıyor ama diğerlerinde olmuyorsa akla ilk gelecek olan senkromeçler olmalıdır.
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