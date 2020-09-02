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Araba neden vitese geçmez?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 09:16 | Son Güncelleme

Araba neden vitese geçmez? Vitese geçmekte zorlanmanın nedeni ne olabilir? Vites geçmesi zorsa çözüm ne?

Araba neden vitese geçmez?

Araba vitese zor geçiyor / araba vitese geçmiyor / araba vitese geçiyor gitmiyor...Bunlardan biri başınıza geldiyse yanıt arıyor olmalısınız. Araç neden vitese geçmez / aracın vitese zor geçmesinin nedeni ne olabilir sorularına yanıt veriyoruz. İşin uzmanlarına sorduk: Araba vitese neden geçmez?

ARAÇ VİTESE NEDEN GEÇMEZ?

Aracın vitese geçmesi zor oluyorsa ya da bir vitese geçmekte zorlanıyorsa sorunun kaynağı ya sürücü hatasıdır ya da parça eskimesidir. Viteste zor geçme veya vitese geçmeme sorunu yaşı ilerlemiş araçlarda sık görülür. Aracın vitese geçmemesinin çözümü bazen ufak değişikliklerle mümkün olurken bazen çok ağır masraflar çıkarabilir. Peki, araba vitese geçmiyorsa neye bakmalı?

ARAÇ VİTESE GEÇMİYORSA SORUN NE OLABİLİR?

Aracınızın vites geçişleri zor oluyor ya da vitese geçmiyorsa mutlaka vites, şanzıman ve debriyajla ilgili parçalarda bir sorun vardır. Ustalara göre vitese geçmemenin nedenleri genellikle aşağıdaki gibi:

  • Araçta baskı balata azaldığında ya da bittiğinde vites geçişleri zorlaşır.
  • Şanzıman yağı eksikse vites geçişleri zorlaşır.
  • Araçtaki hidrolik seviyesi azalınca basınç azalır ve viteslerde zorlanma olur. (bütün araçlarda hidrolik yapısı olmaz)
    -Debriyaj çatalı arızalı ise baskı balata ayrılması olmayacağı için viteste zor geçiş ya da vites geçmeme söz konusu olur.
  • Senkromeç arızası varsa tek vitese geçme zorluğu yaşatır. Örneğin birinci vitese geçiyor beşinci vitese geçmiyorsa senkromeç arızası vardır.
  • Dişli sorunları da senkromeç gibi ilgili vitesin geçişini zorlar. Burada da tek bir vitese geçmemenin nedenleri arasındadır.

VİTESE GEÇME SORUNU YAŞAMAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN!

  • Şanzıman Yağına Bakın!
  • Hidrolik Sıvısını Kontrol Edin!
  • Mekanik Parçaların Kontrolünü Sağlayın!

SIK GÖRÜLEN VİTES GEÇİŞ PROBLEMLERİ

Vites geçişleri zor oluyor ya da vitese geçmiyor şikayetleri genellikle aşağıdaki üç şekilde gerçekleşiyor:

  1. Aracın Vitese Geçmemesi veya Vitese Zor Geçmesi
    Burada vitese zor geçme, hali hazırda bulunan vitesten çıkmama, viteste takılıp kalma gibi şikayetler söz konusu olabilir. Genellikle sorun, debriyaj sisteminden ya da vites kutusundan kaynaklanır.

  • Vites Geçişi Olmuyor ve Vites Geçerken Ses Geliyor!
    Burada genellikle senkromeçte mekanik bir sorun vardır. Eğer sorun belirli bir vitese geçerken yaşanıyor ama diğerlerinde olmuyorsa akla ilk gelecek olan senkromeçler olmalıdır.

  • Vites Hiç Geçmiyor!
    Vites kutusunun içerisinde, vites dişlileri arasındaki senkromeç manşonlarını kaydırarak vites geçişlerini sağlayan, değiştirme çubukları vardır. Bu değiştirme çubukları, bir çatalla, senkromeç manşonunu kavramış durumdadırlar. Onlardaki mekanik bir sorun da sıklıkla vites kutusu arızalarına neden olur.

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