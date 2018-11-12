Arabada sıkıştığını unuttu, kendini çekenleri tehdit etti: Kapat parçalarım

Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri yaralılara yardım edebilmek için kurtarma çalışmalarına başladı. O anlarda araçta sıkıştığını unutan panelvan sürücüsü kendisini kamera alanları içinde bulunduğu durumdan daha çok önemseyince bakın neler yaşandı...

1 / 8 Adana’da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu kazada 2 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri çıkardığı sırada vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

2 / 8 Kaza, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Ziyapaşa Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VS 0213 plakalı panelvan ile 01 EBB 91 plakalı otomobil kavşakta birbirleriyle çarpıştı.

3 / 8 Çarpışmanın etkisiyle panelvan yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde çıkartılan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

4 / 8 Vatandaşların itfaiye ekiplerinin araç içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonları ile o anları anbean görüntüledi. Vatandaşlar hızını alamayıp işini yapan gazetecileri de görüntülemesi dikkat çekti.

5 / 8 ARAŞTA SIKIŞTIĞINI UNUTTU, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ Panelvan sürücü ve arkadaşı araç içerisinde sıkışırken, onların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri sıkışan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları yaptığı sırada, panelvanın sürücüsü kendisini görüntüleyen gazeteciler, “Kapat Allahıma parçalarım” diye tehdit savurdu.

6 / 8 Sürücü ve arkadaşı itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra gazetecilere saldırmak isteyen sürücüye polis engel oldu.

7 / 8 Trafik polisleri kaza incelemesi yaptığı sırada, otomobil içerisinde çok sayıda içi boş içki şişesi buldu.