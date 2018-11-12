Arabada sıkıştığını unuttu, kendini çekenleri tehdit etti: Kapat parçalarım

Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri yaralılara yardım edebilmek için kurtarma çalışmalarına başladı. O anlarda araçta sıkıştığını unutan panelvan sürücüsü kendisini kamera alanları içinde bulunduğu durumdan daha çok önemseyince bakın neler yaşandı...
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Adana’da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu kazada 2 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri çıkardığı sırada vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
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Kaza, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Ziyapaşa Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VS 0213 plakalı panelvan ile 01 EBB 91 plakalı otomobil kavşakta birbirleriyle çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle panelvan yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde çıkartılan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
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Vatandaşların itfaiye ekiplerinin araç içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonları ile o anları anbean görüntüledi. Vatandaşlar hızını alamayıp işini yapan gazetecileri de görüntülemesi dikkat çekti.
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ARAŞTA SIKIŞTIĞINI UNUTTU, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ
Panelvan sürücü ve arkadaşı araç içerisinde sıkışırken, onların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri sıkışan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları yaptığı sırada, panelvanın sürücüsü kendisini görüntüleyen gazeteciler, “Kapat Allahıma parçalarım” diye tehdit savurdu.
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Sürücü ve arkadaşı itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra gazetecilere saldırmak isteyen sürücüye polis engel oldu.
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Trafik polisleri kaza incelemesi yaptığı sırada, otomobil içerisinde çok sayıda içi boş içki şişesi buldu.
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KADRAN 90 KM'DE TAKILI KALDI
Kazanın gerçekleştiği yerde hız sınırı 60 kilometre iken otomobilin kadranının 90 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.
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