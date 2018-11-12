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Arabada sıkıştığını unuttu, kendini çekenleri tehdit etti: Kapat parçalarım

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 07:30 | Son Güncelleme

Adana'da kavşaktan dönen panelvanın karşıdan gelen otomobille çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Sürücülerin hayatını kaybetmeden atlattığı kazada, panelvanın sürücüsü yan yatan aracın içinde sıkıştı.

Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri yaralılara yardım edebilmek için kurtarma çalışmalarına başladı. O anlarda araçta sıkıştığını unutan panelvan sürücüsü kendisini kamera alanları içinde bulunduğu durumdan daha çok önemseyince bakın neler yaşandı...

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Adana’da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu kazada 2 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri çıkardığı sırada vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
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Kaza, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Ziyapaşa Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VS 0213 plakalı panelvan ile 01 EBB 91 plakalı otomobil kavşakta birbirleriyle çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle panelvan yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde çıkartılan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
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Vatandaşların itfaiye ekiplerinin araç içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonları ile o anları anbean görüntüledi. Vatandaşlar hızını alamayıp işini yapan gazetecileri de görüntülemesi dikkat çekti.
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ARAŞTA SIKIŞTIĞINI UNUTTU, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

ARAŞTA SIKIŞTIĞINI UNUTTU, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ
Panelvan sürücü ve arkadaşı araç içerisinde sıkışırken, onların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri sıkışan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları yaptığı sırada, panelvanın sürücüsü kendisini görüntüleyen gazeteciler, “Kapat Allahıma parçalarım” diye tehdit savurdu.
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Sürücü ve arkadaşı itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra gazetecilere saldırmak isteyen sürücüye polis engel oldu.
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Trafik polisleri kaza incelemesi yaptığı sırada, otomobil içerisinde çok sayıda içi boş içki şişesi buldu.

Trafik polisleri kaza incelemesi yaptığı sırada, otomobil içerisinde çok sayıda içi boş içki şişesi buldu.
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KADRAN 90 KM'DE TAKILI KALDI

KADRAN 90 KM'DE TAKILI KALDI
Kazanın gerçekleştiği yerde hız sınırı 60 kilometre iken otomobilin kadranının 90 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
adana Kaza

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