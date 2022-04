Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Trafiğe çıktığınızda yüzlerce araç ve uçsuz bucaksız yollarla karşılaşıyorsunuz. Yolculuğunuz esnasında bazen kendi aracınızda bazen diğer araçlarda beklenmedik sorunlar yaşanabiliyor. Bu nedenle araç içi donanımlarınız büyük önem taşıyor. Sadece problem durumlarında değil kimi zaman da yolculuğunuzu daha konforlu hâle getirmek için bazı donanımlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Gelin, hem beklenmedik olaylar hem rahat bir seyahat için arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kolaylaştıran ürünlere birlikte göz atalım.

1. Zarar gören lastiklere kolay çözüm: Besportble Lastik Tamir Kiti

Park ettiğiniz yerde veya yolda giderken her an lastiklerin başına bir şey gelebiliyor. Bazen küçük bir çivi bile günü zehir etmeye yetiyor. Neyse ki Besportble Lastik Tamir Kiti, duruma hemen müdahale edebilmenizi sağlıyor. 68 parçadan oluşan kitin içinde acil durumlarda el atabileceğiniz malzemeler bulunuyor. Saklama çantası da olan kit arabanızda minimum yer kaplıyor. Tamir aletleri tasarımları sayesinde her araç lastiğine uyum sağlıyor. Ayrıca ürün kolay olmayan onarımlara dayanabiliyor, lastikleri olabileceği en iyi hâline kavuşturuyor ve uzun süreli kullanıma imkân tanıyor.

2. Açık kalmış farlarla mücadele: 3M Akü Takviye Kablosu

Aküsü bittiği için yolda kalan arabalara şahit oldunuz mu? Cevabınızın kesinlikle "Evet" olduğunu düşünüyoruz! Bazen açık unutulan farlar bazen uzun süre çalıştırılmayan arabalar bazen teknik sorunlar nedeniyle akü bitebiliyor. Aküsü bitmiş bir arabayı kurtarmanın en kolay yolu ise başka bir araçtan akü takviyesi yapmak oluyor. Bunun için de ihtiyacımız olan ürünü 3M Akü Takviye Kablosu karşılıyor. Akü takviye kablosu arkadaşınızdan ya da yoldan geçen herhangi bir araçtan yardım isteyerek akünüzü doldurmanıza ve yolunuza devam etmenize olanak veriyor.

3. Yağmurlu havaların kurtarıcısı: Inwells Dreamcar Silecek

Ne zaman, neye zarar geleceğini bilemiyoruz. Yağmur yağdığında ya da kar fırtınaları olduğunda önünüzü görmenizi sağlayan silecekler de her an zarar görebilecek materyallerin arasında bulunuyor. Uzun süre kullanımdan dolayı eskiyen veya beklemediğiniz anda zarar gören silecekler yüzünden zorlu koşullar doğabiliyor. Bu nedenle bagajınızda Inwells Dreamcar Silecek taşımanız hem sizin hem trafikteki diğer araçlar için faydalı oluyor. 35 cm boyutunda olan silecek, cama 20 noktadan temas ediyor. Ayrıca grafit yapısıyla sesi ve izi en aza indirgiyor. Güçlü tasarımıyla da uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

4. Küçük yaralanmaların doktoru: FreeCamp İlk Yardım Kiti

Sürüş esnasında ani kararların sonucunda bazı zararlar oluşabiliyor. Bazen görünmez kazalar kendini gösterebiliyor. Kimsenin başına kötü olayların gelmesini istemesek de bu gibi durumlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle küçük yaralanmaların oluştuğu kaza durumlarında ilk yardım kitleri yardıma koşuyor. FreeCamp İlk Yardım Kiti de iki çeşit bandaj, antiseptik bezler, alkollü ped, rulo bant, makas ve çengelli iğne gibi materyallerle kesik ve yaralara ilk müdahaleyi yapmanıza olanak tanıyor. Küçük çantasıyla da kolay taşınabiliyor ve oldukça az yer kaplıyor.

5. Buzlanmanın düşmanı: TveT Antifrizli Cam Suyu

Özellikle kış mevsiminin en büyük sorunlarından biri buzlanan camlar oluyor. Arabanın camlarını kaplayan buzlar önünüzü görmenizi engelliyor. Her gün o buzları kazımaya veya silmeye çalışmak da pek kolay olmuyor. Bu nedenle önceden önlem almak daha mantıklı hâle geliyor. TveT Antifrizli Cam Suyu da tam olarak bu işi kolaylaştırıyor. Bütün mevsimlerde kullanılabilen bu ürün, yazın cam suyunuzun kireçlenmesini engellerken kışın hem suyun donmasını hem donmuş buzları çözebilmenizi sağlıyor. Ayrıca, camınıza yapışan kirleri ve tozları temizlemenize de yardımcı oluyor.

6. Havalı lastiklerin dostu: Xiaomi Mi Taşınabilir Şarjlı Kompresör

Araba lastikleri bir anda havasını kaybederek sizi yüzüstü bırakabilir. Neyse ki Xiaomi Taşınabilir Şarjlı Hava Pompası, havası inen veya patlayan lastiklerinizi olduğunuz yerde hemen şişirebilmenizi sağlıyor. Oldukça minimal bir tasarıma sahip olan kompresör, aracınızda çok az yer kaplıyor. Böylece her yere rahatlıkla taşınabiliyor. Küçük boyutlarına rağmen 100 psi basınçlara kadar çıkarak kısa sürede şişirme işlemini gerçekleştiriyor. Bu işleviyle sadece lastiklerinizi değil şişme yatak, bisiklet ve top gibi birçok eşyanızı şişirmenize yardımcı oluyor.

7. Arabanıza teknoloji getiren parça: Baseus T-Typed Bluetooth 5.0 Hızlı Araç Kiti

Maalesef ki herkesin arabası teknolojinin son ürünleriyle donatılmış hâlde değil. Bluetooth donanımı da çoğunuzun aracında olmayan ancak sık sık ihtiyaç duyduğunuz teknolojilerden biri. Özellikle telefonla konuşma yapmanız gerektiğinde önemli ihtiyaçlardan biri hâline geliyor. Sürüş esnasında telefonu klasik şekilde almaya çalışmak risk oluşturuyor. Baseus T-Typed Hızlı Araç Kiti bu derdi hızlıca çözüyor. İki adet USB portu bulunan kit, hem bilgisayar hem telefonla uyumluluk gösteriyor ve hızlıca şarj etmenize de imkân tanıyor. Tasarımı ve kullanılan malzemeleri sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

8. Temizliğin savaşçısı: KIWI KVC-4005 Oto Süpürgesi

Araçları kısa veya uzun mesafe demeden neredeyse her yere giderken kullanıyoruz. Bu nedenle de aracınız sürekli kirlenmeye maruz kalıyor. Arabaya binerken getirdiğiniz tozlar veya yolculuk sırasında yiyip içtiklerinizden dökülen kırıntılar otomobilinizi günden güne kirletiyor. Neyse ki Kiwi KVC-4005 Oto Süpürgesi yardımınıza koşuyor. Araç temizliğini oldukça pratik hâle getiren süpürge, sizi hem maddi olarak bir yükten kurtarıyor hem zaman kazanmanızı sağlıyor. USB şarj kablosuna sahip olan süpürge, araç içinde kolaylıkla kullanılıyor. Bagajınızda minimum yer kaplayan süpürge, hayatınızı pratikleştirebilir.

9. Güvenliğin gözleri: 360 G300 Araç İçi Kamera

Her otomobilde olması gereken çok işlevli araçlardan bir diğeri de araç içi kameralar. Bu kameralar, özellikle kaza esnasında veya araba içi hırsızlık gibi problemlerde oldukça yardımcı oluyor. 360 markasının G300 araç içi kamerası da bu kategoride ön plana çıkıyor. 1296p video kalitesiyle renkleri ve görüntüleri net bir şekilde gösteriyor. 160 derecelik görüş açısıyla etrafı geniş bir şekilde kayıt altına alıyor. Dâhilî GPS sistemi ile ekstra bir harita sistemine ihtiyaç duymadan sürüş verilerini kaydediyor. Hafıza kartı dolduğunda silmeye en eskilerinden başlıyor ve kilitli kayıtlarınızı koruma altına alıyor.

10. Rahatlığın araba hâli: Sportlife Şişme Yatak

Son zamanlarda popülerleşen araç ürünlerinden biri de şişme yataklar. Şişerek arka koltuğu yatak hâline getiren bu ürün özellikle uzun yolculuklarda büyük avantaj sağlıyor. Bir yere gittiğinizde kalacak yer bulamayabilir veya aracınızda kalmanız gereken beklenmedik durumlar yaşayabilirsiniz. Böyle günler için Sportlife Şişme Yatak'ın araba bagajında durması sizi büyük dertten kurtarıyor. 90 cm genişliğine ulaşan yatak, arka koltuğunuzu kaplayarak rahatlıkla uyuyabileceğiniz bir duruma getiriyor. Yastık, çakmak pompası ve yama gibi ürünlerle gelen şişme yatak, taşıma çantası sayesinde kolaylıkla muhafaza ediliyor.