Durgunluk onları da vurdu! Önceden 2-3 saat beklenir, önlerinde kuyruk oluşurdu 'Yüzde 60 düşüş'

el araç fiyatlarında düşüşe rağmen durgunluk devam ediyor. Araç satışları bıçak gibi kesilirken, bu durum oto ekspertiz firmalarına da yansıdı. Bir zamanlar kuyrukların oluştuğu oto ekspertiz firmaları neredeyse boş kaldı. Firmalar, eskiye oranla işlerin yüzde 60 civarında düştüğünü belirtti.

"ARTIK 2. EL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI"

İzmir’deki bir ekspertiz firmasının sahibi Ufuk Olgun (40), işlerin artık eskisi gibi olmadığını söyledi. Olgun, 2. el araçların artık yatırım aracı olmaktan çıktığını ifade ederek, araç fiyatlarının düşmesine rağmen satılmadığını dile getirdi.

Olgun, "Geçen yıl faizlerin artmaya başlamasıyla birlikte, bizim işlerimizde ve sektörde düşüşler görülmeye başlandı. Artık otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Otomobilin yatırım aracı olmaması satışları direkt olarak etkiledi. Yüzde 50, yüzde 60 oranında düşüş söz konusu. Bizim de yapmış olduğumuz ekspertiz sayılarında aynı düşüşü görebiliyoruz" dedi.

"GEÇEN YIL 2-3 SAATTEN ÖNCE SIRA GELMEZDİ"

Geçtiğimiz yıl 2-3 saatten önce ekspertiz sırasının gelmediğini anlatan Ufuk Olgun, artık sıra olmadan araçların kontrol edildiğini ifade etti.

Olgun, "Geçtiğimiz yıllarda, otomobilin yatırım aracı olarak görüldüğü süreçte bizde 2-3 saatten önce ekspertiz sırası gelmezdi. Şu anda rutin yüzde 60’a yakın bir düşüş var" diye konuştu.

"SIFIR ARAÇLARA DA EKSPERTİZ YAPTIRIN" UYARISI

Ekspertiz firmalarının kurumsal olmasına da dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Ufuk Olgun, sıfır araçlara da alındığı gün ekspertiz yapılması gerektiğini ifade etti.

Olgun, "Kurumsal firmaların olması önemli ve bizim işimizde ustalarında tecrübesi çok önemlidir. Özellikle deprem sonrası, sel felaketi gibi yaşanan doğal afetlerden sonra, araçlar kesilerek veya plakalarından faydalanarak hasarlı araçlar toplanıyor. Bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sadece hızlı bir şekilde, 10 dakikada dışarıdan bakmakla veya aracı dışarıdan boya makinesiyle gezmekle maalesef tespit etme şansınız yok. Sıfır otomobillerle alakalı da yapılması gereken nokta şu; araçlar tırlara yükleme, taşıma veya nakliye esnasında bir takım zararlar görüyor. Bazı firmalarda bu kusuru saklıyorlar. Tüketiciler, sıfır otomobili almadan önce boya-kaporta kontrolü yaptırmalıdır. Bir aracın bir parça, iki parça boyalı olması gündelik hayatta aracın kullanımını etkileyen bir detay değildir; ancak fiyat ve değerleme anlamında zarar ettirecek bir husustur. Sıfır araç alsa bile muhakkak eksper raporuna bakılması lazım" ifadelerine yer verdi.

OTO EKSPERTİZ FİYATLARI NE KADAR?

Ufuk Olgun, ekspertiz fiyatlarında özeliklere göre 2 bin 500 veya 4 bin lira arasında değiştiğini söyledi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





