Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Togg'u detaylı bir şekilde incelemeye çalıştığı görülen usta, mühür detayına ise özellikle dikkat çekti. Usta, "Menteşelerin ayaklarında Togg'un mührü var, menteşelerin hepsinde bu mühürler var. İç taraflarında numaralar var, üretim tarihine kadar basmış adamlar. Bagajın üretim tarihine kadar basmış. Çamurlukların aynı şekilde tarihleri seri numaraları var, bizim için de çok iyi bir tecrübe oldu bu." dedi.