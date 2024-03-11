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Konfor ve güven Baskirala’da buluşuyor

11.03.2024 14:43
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Toplu taşıma ve ulaşım sektörü ilgili bakanlığı saymaz isek geçtiğimiz yüzyıl sahipsizdi. Bireysel oluşumlar ve yöresel şirketlerin dışına çıkamayan sektör; havalimanı transfer, şoförlü araç, otobüs ve minibüs kiralama çözümlerinde kapsamlı bir altyapı geliştiren Baskirala ile bir adım öne çıktı.

Konfor ve güven Baskirala’da buluşuyor

Geçmişi 1989’a uzanan Acemali Turizm’in proje geliştirme çabası ile binlerce yolcu taşıma şirketi ve bireysel taşımacı www.buskirala.com çatısı altında birleşiyor. D2 yetki belgeli toplu taşıma aracı kiralama hizmetinde bu sürece başlayan platform, günümüzde şoförlü araç kiralama desteği de vermeye başlamış görünüyor. Bu yıl ortalarında araç kiralama şirketi olarak ta aktif rol alacağı biliniyor.

Yurtiçi Ulaşım Seçenekleri

buskirala-ulasim-cozumleri

Baskirala her ne kadar uluslararası yolcu taşıma hizmetleri verse de ulaşım çözümlerinin %95’lik bölümünü yurtiçi seyahatler oluşturuyor. Her çeşit karayolu yolcu taşıma aracının bir arada bulunduğu Baskirala’nın şu hizmetleri verdiği biliyor;

• Havalimanı Transfer
• Araç Kiralama
• Otobüs Kiralama
• Minibüs Kiralama

Havalimanı Transfer Hizmetleri

havalimani-transfer

Türkiye’nin sivil uçuşa açık tüm havaalanlarından şehir merkezlerine özel transfer hizmeti sunan Baskirala, kişiye özel müşteri temsilcisi anlayışı ile diğer otomasyonlardan ayrışıyor. Birçoğumuz online transfer satın alıp sonrasında muhatap bulamazken platform bu durumu çözmüş görünüyor.

Başta İstanbul, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Esenboğa, Antalya, Dalaman ve Bodrum havalimanında olmak üzere tüm şehirlerde hazır araçları bulunuyor.

Araç Kiralama Hizmetleri

arac-kiralama

Bireysel araç kiralama desteğinden filo kiralama hizmetlerine kadar tamamını tek çatıdan talep edebiliyorsunuz. Buskirala bu alanda da farklı çözümler üretebilmek amacıyla A1 yetki belgeli şoförlü araç kiralama hizmetleri de veriyor. Bu durum VIP araç kiralama ihtiyaçlarına çözüm üretmelerini sağlamış.

Araç kiralama çözümlerinde şoförlü ve şoförsüz araç kiralama seçenekleri gün geçtikçe daha çok dikkat çekiyor. Bu araçlar ile şehir içi veya şehirlerarası hizmet sunabiliyorlar.

Otobüs Kiralama Hizmetleri

otobus-kiralama

Baskirala platformu gezi, tur, toplantı, kongre, seminer ve transfer ihtiyaçlarınız için öz mal otobüslerini de kullanımınıza açıyor. Herhangi bir güzergah ile sınırlandırılmamış olan D2 yetki belgeli şehirlerarası lüks otobüsleri bu sayede saatlik, günlük, haftalık veya aylık kiralayabiliyorsunuz. Ayrıca kurum ve kuruluşlar için uzun dönem kiralık otobüsler de sunabiliyorlar.

Bu otobüslerin giydirme ve seslendirme işlemleri sonrasında seçim döneminde seçim aracı olarak kullanıldığını da görüyoruz.

Minibüs Kiralama Hizmetleri

minibus-kiralama

Hayatımızın her köşesinde farklı bir yeri olan minibüsler ile özel ulaşım çözümleri üretebilirsiniz. Baskirala Türkiye’nin en çok minibüs kiralanan platformu unvanı ile bu hizmeti 81 ilde sunuyor. Minibüsler genellikle şirket gezileri, kültür turları ve tatiller, kongreler, havalimanı transferleri ve merasimler için kiralanıyor.

Baskirala bu araçların 8 kişiliğe kadar olan grubunu şoförsüz minibüs kiralama hizmeti dahilinde de sunabiliyor. 8 kişilikten daha büyük olan 16, 19, 27 ve 31 kişilik minibüsler ise şoförlü kiralanıyor. Bu sayede güvenlik önlemleri daha sıkı tutuluyor.

Kısa bir röportaj ile bu bilgileri size aktarabildim, daha fazlası için www.buskirala.com adresinden destek alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Turizm kiralama
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