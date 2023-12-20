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  4. Tesla Cybertruck mahsur kaldı, yardımına en büyük rakibi koştu! O şirketin Türkiye hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu

Tesla Cybertruck mahsur kaldı, yardımına en büyük rakibi koştu! O şirketin Türkiye hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu

20.12.2023 09:31 | Son Güncelleme:
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Tesla'nın ilk pick-up modeli Cybertruck, tanıtımının üzerinden geçen 4 yılın ardından satışa sunulmuştu. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde karda mahsur kalan bir Tesla Cybertruck'ın görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Şimdiden çok konuşulan görüntüler arasına giren anlarda, mahsur kalan Cybertruck'ı en büyük rakibi kurtardı. O şirket ise bu olayı bakın sosyal medya üzerinden nasıl değerlendirdi.

Tesla Cybertruck mahsur kaldı, yardımına en büyük rakibi koştu! O şirketin Türkiye hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu

Tesla Cybertruck, Tesla'nın ilk pick-up modeli olarak görücüye çıktı. Yıllardır beklenen model, sonunda satışa sunulmuş ve meraklılarının adeta beğenisine sunulmuştu. Tasarımı ve özellikleri ile oldukça fütüristik duran araç, aynı zamanda gücü sayesinde bir arazi canavarı gibi de lanse edilmişti.

Elon Musk Cybertruck'ın etkinliğinde, aracın kurşun geçirmez dış yüzeyi ve bazı performans yetenekleri de dahil olmak üzere bazı özelliklerinden bahsetmişti. Ayrıca Tesla'nın X hesabından da bu özelliklere dair bazı paylaşımlarda bulunulmuş, bu paylaşımların birinde Cybertruck'ın bir drag yarışında, arkasında bir spor araba varken dahi, o spor arabanın başka bir örneğini geçebildiği görülmüştü.

MAHSUR KALAN TESLA CYBERTRUCK'I EN BÜYÜK RAKİBİ KURTARDI

Ancak Cybertruck son olarak bir mahsur kalma görüntüsüyle gündeme geldi. Bir Tesla Cybertruck'ın ABD'nin Kaliforniya eyaletinde karda mahsur kaldığını gösteren görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntüde, karlı bir arazide mahsur kalan Cybertruck'ın en büyük rakibi olarak gösterilen bir pick-up tarafından çekilerek kurtarıldığı görüldü. Bu durum, Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkede dikkat çekti.

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Hatta Cybertruck'ın en büyük rakibi olarak gösterilen pick-up'ı üreten şirketin Türkiye'deki resmi hesabından ise dikkat çeken bir mesaj paylaşıldı.

O mesajda, Cybertruck için, "Sahiplerine hayırlı olsun ama siz yine de ne olur ne olmaz gerçek bir pikabı olan arkadaş edinmeyi de ihmal etmeyin" şeklinde dikkat çekici ifadeler yer aldı.

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Söz konusu hesap daha sonra o tweet'i silse de yine de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Tesla
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