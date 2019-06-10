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Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:16 | Son Güncelleme

Bursa’da bir vatandaş uzun süredir aradığı köpeğine araç çarptığını görünce göz yaşlarına boğuldu.Vicdansız sürücünün çarptığı köpek çamura saplandı.

Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü

Bursa’da bir vatandaş uzun süredir aradığı köpeğine araç çarptığını görünce göz yaşlarına boğuldu.
Vicdansız sürücünün çarptığı köpek çamura saplandı. Sahibi 24 saat sonra köpeğini bulup belediyeye haber verdi. Köpeğin ilk sahibi onu o halde görünce duygularına hakim olamadı. "Hata mı yaptım. Bakamadım be oğlum. Günahına mı girdim senin" diye köpeğine seslendi. İznik ilçesinde meydana gelen olay vicdanları sızlattı. Yeşilcami Mahallesi Dereköy yolu üzerinde bulunan İsmail Okkalı’ya ait çiftlik evini bekleyen Karabaş isimli bekçi köpeğine plakası alınamayan kamyonet çarpıp kaçtı. Çamura saplanan Karabaş, tam 24 saat boyunca saplandığı yerden kurtarılmayı bekledi.
Kayıp olan köpeğini yol kenarında çamura batmış yaralı halde bulan Okkalı, zabıtaya haber verdi. Okkalı zabıta ekiplerini beklerken, Karabaş’ın ilk sahibi olan Adem Yavaş’ı aradı. Olay yerine gelen Yavaş, köpeğini öpüp, başını okşayarak acısını dindirmeye çalıştı. Vicdan azabı yaşayan Yavaş, köpeği Karabaş’a "Ben senin günahına mı girdim oğlum. Hata mı yaptım. Senin için yaptım be. Ben sana bakamıyordum ki. Aslanım benim. Bakamadım oğlum. Kurtaracağım ben seni" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Bakamadım gücüm yoktu. İsmail ağabey ben bakarım deyince seni ona teslim ettim" diyerek baş ucunda üzüntüsünü dile getirdi. Olay yerine gelen İznik belediyesi hayvan barınağı ekipleri, Karabaş’ı saplandığı çamurun içinden çıkarmak için bayıltıcı iğne yaptı. İğnenin etkisiyle sersemleyen köpek ekiplerin yardımı ile çıkarılarak kamyonete konuldu. Karabaş daha sonra tedavisi yapılmak üzere barınağa götürüldü.

Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü

Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü

Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü

Araç çarpan köpeğinin başında göz yaşı döktü

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