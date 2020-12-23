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Araç sahipleri dikkat! Egzoz muayenesinde yeni dönem

23.12.2020 14:18 | Son Güncelleme:
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Araç sahipleri dikkat! Egzoz muayenesinde yeni dönem

Trafikte egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar bu sefer yandı. Önceden sadece kontrol uygulamalarında bakılabilen Egzoz muayenesine şimdi artık kameralara bakacak.

Egzoz muayenesinde yeni dönem. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara'da pilot uygulama olarak başlattığı EGEDES yani Egzoz Elektronik Denetleme Sistemini 2021 yılında 81 ilde devreye giriyor. İşte detaylar...

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! EGZOZ MUAYENESİNDE YENİ DÖNEM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, motorlu taşıtlar, hava kirliliğine neden olan en büyük etkenler arasında yer alıyor. Bugün trafiğe çıkan ve her gün fazlalaşan araçlar hesaba katıldığında trafik kaynaklı kirliliğin önemi daha da artıyor.

HANGİ ARAÇLAR EGZOZ MUAYENESİNE GİRECEK?

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, trafikte seyreden otomobiller, ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir, diğer motorlu taşıtlar ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir kez olmak üzere ölçüm istasyonlarında periyodik egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.

ÖLÇÜM YAPTIRMAYANA BÜYÜK CEZA

Yeni uygulanacak sistem ile radar sistemi gibi farklı noktalara egzoz emisyon bilgisi kontrolü yapılan kameralar eklenecek. Cihaz yoldan geçen araçların otomatik olarak plakasını kaydediyor. Kaydedilen bilgiler tablete aktarılıyor. Sistemde aracın egzoz muayeneli olup olmadığı tespit edilebilecek.

ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit ise konu hakkında şöyle dedi:
"Yapmış olduğumuz denetimler sırasında, EGEDES sisteminde cihaz üzerindeki plaka tanıma sistemi aracın plakasını okuyor. Bakanlığımızla internet üzerinden bağlantıya geçip, aracın geçerli egzoz emisyon ölçümü olup olmadığını kontrol ediyor ve birkaç saniye içerisinde araç görüntüsüyle kaydedip sisteme raporluyor. Bu şekilde trafiği aksatmadan çok daha fazla sayıda egzoz emisyon denetimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Çevre mevzuatının kapsamının genişliği, denetlenmesi gereken tesisin fazla olması ve egzoz emisyon ölçümü yaptırma yükümlülüğü bulunan yaklaşık 18.5 milyon araç olduğunu dikkate aldığımızda, bu denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için bu işlemlerin dijital ortamda yapıldığı, sürekli raporlandığı ve kaydedildiği bir sisteme geçilme gereği duyuldu. Bu sistemi şu anda aktif olarak kullanıyoruz.”

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ NE KADAR?

Egzoz gazı emisyon ölçüm bedeli fiyatı 80 TL olarak belirlenmiş.

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAYAN NE KADAR CEZA ÖDÜYOR?

2020 yılı için egzoz emisyon ölçüm bedeli 80 lira. Ancak bu emisyon ölçümünün yapılmaması taktirde çevre kanunu kapsamında uygulanacak idari yaptırım kararı bin 895 lira. 2020 yılında yapılan denetimlerde egzoz ile ilgili 6 milyon lira ceza uygulandı."

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