Araç sahipleri dikkat! Egzoz muayenesinde yeni dönem

Egzoz muayenesinde yeni dönem. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ankara'da pilot uygulama olarak başlattığı EGEDES yani Egzoz Elektronik Denetleme Sistemini 2021 yılında 81 ilde devreye giriyor. İşte detaylar...

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! EGZOZ MUAYENESİNDE YENİ DÖNEM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, motorlu taşıtlar, hava kirliliğine neden olan en büyük etkenler arasında yer alıyor. Bugün trafiğe çıkan ve her gün fazlalaşan araçlar hesaba katıldığında trafik kaynaklı kirliliğin önemi daha da artıyor.

HANGİ ARAÇLAR EGZOZ MUAYENESİNE GİRECEK?

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, trafikte seyreden otomobiller, ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir, diğer motorlu taşıtlar ise ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir kez olmak üzere ölçüm istasyonlarında periyodik egzoz gazı emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.

ÖLÇÜM YAPTIRMAYANA BÜYÜK CEZA

Yeni uygulanacak sistem ile radar sistemi gibi farklı noktalara egzoz emisyon bilgisi kontrolü yapılan kameralar eklenecek. Cihaz yoldan geçen araçların otomatik olarak plakasını kaydediyor. Kaydedilen bilgiler tablete aktarılıyor. Sistemde aracın egzoz muayeneli olup olmadığı tespit edilebilecek.