HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Araç sahiplerine önemli uyarı! 150 liradan kaçıp 15 bin liranızdan olmayın

Araç sahiplerine önemli uyarı! 150 liradan kaçıp 15 bin liranızdan olmayın

10.11.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte sanayi ustaları, sürücüleri antifriz konusunda uyardı. Oto tamir ustaları, sürücülerin 150 liradan kaçıp 15 bin lira masrafla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Araç sahiplerine önemli uyarı! 150 liradan kaçıp 15 bin liranızdan olmayın

Elazığ’da kasım ayı ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken oto tamir ustaları, araç sahiplerini antifriz konusunda uyardı. Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini belirten ustalar, özellikle antifriz bakımının en önemlisi olduğunu belirtti. Ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olabileceğini aktaran ustalar, 150 liralık antifrizin konulmadığı zaman 15 bin liralık masrafın çıkabileceğini söyledi.

Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği için bir ayınız var... Cezası 835 TLAraç sahipleri dikkat! Kış lastiği için bir ayınız var... Cezası 835 TL

"KENDİNİZ, SAĞLIĞINIZ VE AİLENİZ İÇİN BUNLARI YAPTIRMANIZ LAZIM"

Soğuk havaların etkisini gösterdiği için özellikle antifriz bakımlarının önemli olduğunu kaydeden oto tamir ustası Muhammet Ateşoğlu, "Bir aracın antifrizini kışın koymadığınız zaman bu arabayı çalıştırdığınızda araba zaten ağır çalışır, donma riski çoktur, kalorifer ısıtmaz, sabahları daha çok soğuk olduğu için aracınız donduğu zaman maddi hasarlara yol açar. Şu anda bir aracın antifrizi aşağı yukarı doldurması 150 liradır. Ama bunu yaptırmadığınız zaman en büyük zararı mesela üst kapağı çatlatabilir ve bunun size maliyeti 10 bin 15 bin arası değişir. Müşterilerimize ve araç sahiplerine demek istediğim, bunlardan kaçınmayın ve bunları bir masraf olarak görmeyin. Kendiniz, sağlığınız ve aileniz için bunları yaptırmanız lazım. Olur da antifrizi aracınıza koymadığınız zaman aracın bloğu patlar, motor kitler. İçindeki su donduğu zaman bunun en büyük zararlarından biri de bunu açmak için ustaya götürüp motoru rektifiye etmeniz lazım. Bunları yaptırmamanız için ilk başta aracınızı bu zamanlarda 11’inci ve 12’nci ay çetin geçiyor, bunları yaptırdığınız zaman aracınızda hiçbir sorun olmaz. Yolda kalmazsınız. Herkes kendi bilincinde olduğu zaman inanın ki bu arızalar ortaya çıkmaz sadece bakımdan bakıma gelir giderler” dedi.

İlk sahibini duyan şaşkına dönüyor! Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyorİlk sahibini duyan şaşkına dönüyor! Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

YAZIN DA KIŞIN DA FAYDALI

Antifrizin yazın da kışın da daima faydalı olduğunu aktaran araç ustası Seyfettin Gürger ise "Pas yapmaz arabayı devamlı korur. Isı kaybını daima bir seviyede tutar. Yani antifrizin faydaları çoktur. Ama bizim halkımız işte antifrizi dökelim su koyalım onlar hep zarardır. Antifriz yazın ve kışın olması lazım çünkü hem paslanmayı ünler hem de arabanın ısı dengesini sağlar. Antifriz koyulmadığı zaman mesela devir daimi bozar, üst kapağı yakar masraf bir ise beşe çıkar. Şu anda bir antifrizin litresi 25 liradır" diye konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
İşte marka marka otomobil fiyatları...İşte marka marka otomobil fiyatları...
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

'Üç Kuruş' Romanları kızdırdı! Şikayet yağdı

'Üç Kuruş' Romanları kızdırdı! Şikayet yağdı

Alişan’ın eşi Camdaki Kız’da! Sürpriz karakter

Alişan’ın eşi Camdaki Kız’da! Sürpriz karakter

Pancarı bir de böyle deneyin! Tiryakisi olacaksınız

Pancarı bir de böyle deneyin! Tiryakisi olacaksınız

Tam kıvamında balkabaklı muffin nasıl yapılır?

Tam kıvamında balkabaklı muffin nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.