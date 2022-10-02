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Araca çarpmamak için yaptığı hareket hayatını kurtardı! O anlar kamerada

02.10.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de motosikletiyle seyir halinde ilerleyen sürücü, yaptığı ani manevra sayesinde büyük bir kazadan kurtuldu. Kırmızı ışıkta aniden duran araçlara çarpmamak arasını yana deviren sürücü, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; motosikletiyle 29 Ekim Bulvarı güzergahında seyir halinde olan S.E., kırmızı ışık yanınca aniden frene basan araçları fark etti. Mesafenin kısa olması nedeniyle aracını duramayacağını anlayan S.E., ani bir manevra yaparak motosikletini yana devirdi. Ani bir refleks gösterip motosikletiyle birlikte yana düşen sürücü, bu sayede muhtemel büyük bir kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ANİ MANEVRASI KAMERADA

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye sevk etti. Önünde duran araca çarpmamak için manevra yapan ve bunda da başarılı olan sürücünün, gösterdiği ani refleks aynı yöne seyir halinde olan bir başka otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli motosiklet kaza
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