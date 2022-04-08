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Araca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktı: 40 bin TL masraf çıktı, mağdurum

08.04.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, Bayram Emintürk'ün bir istasyondan yakıt aldığı hafif ticari aracı, 10 kilometre sonra motor arızası verdi. Emintürk’ün savcılığa suç duyurusunun ardından bilirkişi tarafından araçtan alınıp, TÜBİTAK'a gönderilen numune yakıtta, yüksek oranda su tespit edildi. Emintürk, ''Şu ana kadar 40 bin liraya kadar masraf çıktı. Çok mağdurum, zor durumdayım" şeklinde konuştu.

Bursa'da, bebe kıyafetleri üretimi ve satışı yapan Bayram Emintürk, geçen yıl aralık ayında bir müşterisine sipariş bırakmak için kendisine ait hafif ticari aracıyla İstanbul'a gitti. Siparişleri teslim eden Emintürk, dönüte aracının yakıtı bitince yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldı. Emintürk'ün aracı, yaklaşık 10 kilometre sonra motor arızası uyarısı verdi, ardından da stop etti. Çekiciyle aracını Bursa'daki bir servise getiren Emintürk'e, yapılan incelemeler sonucunda yakıttan kaynaklı bir sorun olabileceği söylendi.

NUMUNE ALDIRDI

Bunun üzerine, avukatı aracılığıyla akaryakıt firması hakkında suç duyurusunda bulunan Bayram Emintürk, bilirkişi eşliğinde depodaki yakıttan numune aldırıp, TÜBİTAK'a incelemeye gönderdi. İncelemede, en fazla binde 0.20 olması gereken su miktarı, yüzde 5,959 çıktı. Akaryakıt istasyonu yetkilileriyle görüşen Emintürk, tahliye borusundan yakıt deposuna su sızdığı ve kasıtlı bir durum olmadığı cevabını aldı. Zararın bir kısmını ödeyen firma yetkilileri, büyük bölümünü ise ödemedi. Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan, aracın 70 gündür serviste olduğunu ve yaklaşık 40 bin lira civarında masraf çıktığını belirten Bayram Emintürk, maddi ve manevi olarak mağdur edildiğini belirtti.

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'YÜKSEK MİKTARDA SU ÇIKTI'

Arkadaşlarından emanet araç alarak işlerini sürdürdüğünü belirten Bayram Emintürk, şöyle konuştu: "Devamlı İstanbul'a ürün götürdüğümüz yerler var. Son ürün götürdüğümde aracımın mazotu bitti. Doldurmak için bir akaryakıt istasyonuna gittim. Mazot aldım. Devamlı mazot aldığım bir yerdi. Yaklaşık 10 kilometre yol gittiğimde araba çalışmadı. Gece saat 01.00'de çekici çağırdım. Aracımı Bursa'ya getirdim. Sabah bir motor ustasına gösterdim. Yakıttan kaynaklı olabileceğini söyledi. Suç duyurusunda bulunduk, heyet geldi. Aracın deposundaki yakıttan numune aldılar. Alınan numuneler teste gönderildi. Test sonucunda mazotun içerisinde yüksek miktarda su çıktı. Şu an araç serviste. Yaklaşık 70 gündür araç serviste. Şu ana kadar 40 bin liraya kadar masraf çıktı. Hala bekliyoruz. Masraflar artabilir de. İşim sebebiyle oradan buradan araç bulmaya çalışıyorum. Artık yıprandık. Devamlı aynı kişiden araç isteyemiyorsun. Herkes de aracını vermiyor. Çok mağdurum, zor durumdayım."

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'ARABA ONUN İÇİN EKMEK KAPISI, HALA SERVİSTE'

Konunun yargıya intikal ettiğini belirten Avukat Batuhan Arısoy da, "Müvekkilimiz bizleri arayıp konuyu anlattı. Herhangi bir şey yaptırmadan delil tespit davası için başvurduk. Mahkeme hızlı bir şekilde heyetle birlikte aracın başına giderek 3 şişe numune aldı. Alınan numuneler TÜBİTAK'a gönderildi. Gelen raporda, normalde binde 2 olması gereken su miktarı yüzde 6'ya yakın oranda çıktı. Aracın motorunda yüksek miktarda su olmasından dolayı motoru tamamen kullanılamaz hale geldi. Biz hemen yargılama sürecini başlattık. Yargılama sürecinde müvekkilimizin zararının bir kısmı ödendi fakat müvekkilimin arabası 70 gündür serviste. Müvekkilim aracıyla ticaret yapan bir kişi. Araba onun için ekmek kapısı. Arabası hala serviste" ifadelerini kullandı.

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(DHA)


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