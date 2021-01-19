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Aracı gözleri önünde yanınca şoka girdi

19.01.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Aracı gözleri önünde yanınca şoka girdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kadın sürücü aracıyla seyir halindeyken araç alev aldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kadın sürücü aracıyla seyir halindeyken araç alev aldı. Meydana gelen araç yangınında yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre araç yangını Çaycuma İlçesi TOKİ Konutları önünde meydana geldi. Nihan Çiloğlu’nun kullandığı 67 AAB 952 plakalı Land Rover marka araç seyir halindeyken alev aldı. Kadın sürücü ve köpeği araçtan hemen çıkarak Çaycuma İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürerek soğutma işlemi uyguladı. Maddi hasar oluşan yangında kadın sürücü gözünün önünde yanan aracın kısa süreli şokunu yaşadı.

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