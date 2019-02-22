HABER

Aracın çarptığı yaya yola savruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinde seyir halinde olan bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Tarlabaşı Bulvarı Taksim istikametinde seyir halinde olan bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan yaya, otomobilin camına çarparak yere düştü.
Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Taksim istikametine seyir halinde olan bir otomobil yolun karşısına geçmek için yola çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya otomobilin ön camına çarparak yere fırladı. Acı içinde kıvranan yaralıyı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk kontrollerde durumunun iyi olduğu tespit edilen yaya, tedbir amaçlı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü ise yayaya çarpan sürücüyü ifadesini almak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
Yasadışı kumarhanelere polis baskınıYasadışı kumarhanelere polis baskını
Yolcu minibüsü biçerdövere çarptı: 21 yaralıYolcu minibüsü biçerdövere çarptı: 21 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.