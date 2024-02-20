Aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 45 milyon lira

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan Türkiye'ye yasadışı yollarla külçe altın girişi yapılacağı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, titiz bir çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalarda tespit edilen hafif ticari araç takibe alındı.
Yüksekova ilçesindeki Jandarma Kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 45 milyon TL değerinde 22 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı; kaçakçılıkla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)