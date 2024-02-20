HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 45 milyon lira

Aracın her yerinden külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 45 milyon lira

20.02.2024 09:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan hafif ticari araçta 45 milyon TL değerinde 22 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan Türkiye'ye yasadışı yollarla külçe altın girişi yapılacağı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, titiz bir çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalarda tespit edilen hafif ticari araç takibe alındı.

HAKKARIDE-DURDURULAN-HAFIF-TICARI-ARACT_15095

Yüksekova ilçesindeki Jandarma Kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 45 milyon TL değerinde 22 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

HAKKARIDE-DURDURULAN-HAFIF-TICARI-ARACT_15095 (1)

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı; kaçakçılıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalık bir anda karıştı! Saçından tutup...Ortalık bir anda karıştı! Saçından tutup...
Dünyanın en ilginç görüntüsü! Biri 2 metre 51 cm, diğeri 62 cm: Neredeyse ayakkabısı kadarDünyanın en ilginç görüntüsü! Biri 2 metre 51 cm, diğeri 62 cm: Neredeyse ayakkabısı kadar
Kim yeni hediyesiyle çok mutluKim yeni hediyesiyle çok mutlu
Anahtar Kelimeler:
külçe altın Hakkari Altın
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartı düzenlemesinde kritik gün ve saat belli oldu!

Kredi kartı düzenlemesinde kritik gün ve saat belli oldu!

Motorine beklenmedik indirim!

Motorine beklenmedik indirim!

Aile boyu Kadirov Kabinesi!

Aile boyu Kadirov Kabinesi!

Lütfü Savaş kesinleşti, 2019'a oranla yüzde 10'luk değişim çekti!

Lütfü Savaş kesinleşti, 2019'a oranla yüzde 10'luk değişim çekti!

CHP'nin Hatay adayı belli oldu! Kararı gece saatlerinde açıkladılar

CHP'nin Hatay adayı belli oldu! Kararı gece saatlerinde açıkladılar

Eğlence mekanlarına gidenler bu kararı çok konuşucak

Eğlence mekanlarına gidenler bu kararı çok konuşucak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Yağmurda, rüzgarda tam koruma! Marmot yağmurlukta indirim zamanı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.