HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aracın motorundan külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 37 milyon lira

Aracın motorundan külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 37 milyon lira

26.03.2024 15:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de durdurulan aracın motor kısmına gizlenmiş, piyasa değeri 37 milyon TL olan toplamda 14 kilo 700 gram ağırlığında 9 külçe altın ele geçirildi.

Aracın motorundan külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 37 milyon lira

Derecik ilçesi Ortaklar yol kontrol noktasında görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler, aramada motor kısmına gizlenmiş, toplam ağırlığı 14 kilo 700 gram olan ve piyasa değeri 37 milyon TL olarak belirlenen 9 külçe altın ele geçirdi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

AW170502_02

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derecik ilçesi Ortaklar Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 9 adet piyasa değeri 37 milyon TL olan 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı" denildi.

AW170502_03

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yozgat'ta! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yozgat'ta!
Teröristin merak uyandıran görüntüsünün nedeni belli olduTeröristin merak uyandıran görüntüsünün nedeni belli oldu
Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için hepsi arkasını döndüCenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için hepsi arkasını döndü
Anahtar Kelimeler:
külçe altın Hakkari
En Çok Okunan Haberler
Kocası için 'ayakta başka yatakta başka' dedi! Zahide Yetiş şoke oldu

Kocası için 'ayakta başka yatakta başka' dedi! Zahide Yetiş şoke oldu

İşte Karabük gerçekleri!

İşte Karabük gerçekleri!

Zam haberi almayan emekliye 'ek iş' tavsiyesi

Zam haberi almayan emekliye 'ek iş' tavsiyesi

Katliam gibi kaza! 6 kişi hayatını kaybetti,1 yaralı var

Katliam gibi kaza! 6 kişi hayatını kaybetti,1 yaralı var

Mansur Yavaş'tan bir hamle daha! Kızının Londra'daki evinin belgelerini paylaştı: 32 yıl taksit

Mansur Yavaş'tan bir hamle daha! Kızının Londra'daki evinin belgelerini paylaştı: 32 yıl taksit

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

O büyükşehirde seçim şimdiden bitti: Yüzde 71

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.