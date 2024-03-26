Aracın motorundan külçe külçe altın çıktı! Piyasa değeri 37 milyon lira

Derecik ilçesi Ortaklar yol kontrol noktasında görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler, aramada motor kısmına gizlenmiş, toplam ağırlığı 14 kilo 700 gram olan ve piyasa değeri 37 milyon TL olarak belirlenen 9 külçe altın ele geçirdi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derecik ilçesi Ortaklar Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 9 adet piyasa değeri 37 milyon TL olan 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı" denildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





