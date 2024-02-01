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  4. Aracında 5 kilo esrarla yakalandı, savunması 'pes' dedirtti

Aracında 5 kilo esrarla yakalandı, savunması 'pes' dedirtti

01.02.2024 09:59 | Son Güncelleme:
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Adana’da polisin otoyolda takiple durdurduğu hafif ticari araçta narkotik köpeği ‘Barbara’ ile yapılan aramada, valizin içinde 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Efe Ö. (36), tutuklandı. Efe Ö. emniyetteki ifadesinde, ”Paraya ihtiyacım olduğu için kuryelik yapıyorum” diyerek kendini savundu. İşte detaylar...

Aracında 5 kilo esrarla yakalandı, savunması 'pes' dedirtti

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı hafif ticari aracı, uygulama noktasında durdurdu.

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Sürücü Efe Ö.’nün indirildiği araçta narkotik köpeği ‘Barbara’ ile arama yapıldı. Barbara’nın, aracın arka koltuğundaki valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

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Gözaltına alınan Efe Ö. emniyetteki ifadesinde, ”Paraya ihtiyacım olduğu için uyuşturucu madde taşıyıp, kuryelik yapıyorum” diyerek kendini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
esrar Adana uyuşturucu
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