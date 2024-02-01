Aracında 5 kilo esrarla yakalandı, savunması 'pes' dedirtti

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı hafif ticari aracı, uygulama noktasında durdurdu.

Sürücü Efe Ö.’nün indirildiği araçta narkotik köpeği ‘Barbara’ ile arama yapıldı. Barbara’nın, aracın arka koltuğundaki valize tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 5 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Efe Ö. emniyetteki ifadesinde, ”Paraya ihtiyacım olduğu için uyuşturucu madde taşıyıp, kuryelik yapıyorum” diyerek kendini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





