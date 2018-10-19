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Aracında ölü bulunan şoförün yakınına acı haberi veremedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde aracında ölü bulunan kamyon şoförünün çalan cep telefonunu açan polis memuru, karşısındaki kişiye sürücünün rahatsızlandığını ve hastaneye götürüleceğini söyledi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kamyon şoförü aracında ölü bulundu. Sürücünün çalan cep telefonunu açan ve görüştüğü kişiye acı haberi veremeyen polis memuru, kamyon şoförünün rahatsızlandığını ve hastaneye götürüleceğini söyledi.

Alınan bilgiye göre, kamyonla Yozgat'tan Samsun'a buğday yüklemek için gelen Şükrü Gümüş'ten (52) haber alamayan ailesi, GPS cihazından, aracın Tekkeköy ilçesi Örnek Sanayi Sitesi'nde park halinde olduğunu tespit etti.

Aracın yakınlarındaki kahvaltı salonuyla iletişime geçen Gümüş'ün yakınları, yardım istedi.

Kamyonun yanına gelen ve araçtaki kişinin hareketsiz olduğunu gören iş yeri çalışanları, kapıların kilitli olması üzerine polise haber verdi.

İtfaiye ekibince aracın camının kırılmasının ardından kamyona giren 112 Acil Servis ekipleri, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada sürücünün çalan cep telefonunu polis memuru açtı. Polis memuru, görüştüğü kişiye kamyon şoförünün yaşamını yitirdiğini söyleyemedi. Polis memuru, Gümüş'ü soran yakınına, "Amcan rahatsızlandı, hastaneye kaldırılacak. Arkadaşlar durumuna bakıyor." dedi.

Gümüş'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kamyon şoförü ölü Samsun Tekkeköy

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