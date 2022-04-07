Aracının her tarafına önem veren araç tutkunları için araç lastik bakım ürünleri

Bakımı yapılmayan lastikler daha fazla yakıt harcamanıza ve aracın performansının düşmesine sebep oluyor. Ayrıca hava şartlarından etkilenen lastikler sararma ve solma yapabiliyor. Bakım ürünlerini kullanarak lastiğin ömrünü uzatabilir ve güzel görünmesini sağlayabilirsiniz ancak bakım ürünlerini seçerken lastiğinize uygun olanı seçmeniz önemli. Lastik bakım ürünleri hakkında fazla bilginiz yoksa endişelenmeyin! Parlatıcıdan, temizleyiciye, kompresörden, temizlik fırçasına kadar birbirinden güzel ve kullanışlı ürünleri sizler için tek tek inceledik. Eğer hazırsanız gelin, listemizi hep beraber inceleyelim.

1. Yeni gibi bir görünüm için Gojo Lastik Parlatıcı

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Araç lastiklerinizin parlak ve yeni görünmesi için Gojo Lastik Parlatıcı'yı tercih edebilirsiniz. Lastik yanaklarının ıslak ve parlak görünmesini sağlayan ürün, aynı zamanda lastikleri koruyor. Uygulandığı yüzeyde özel bir katman oluşturan lastik parlatıcı, lastiklerin UV ışını nedeniyle solmasını önlüyor. Yol kirlerinden ve fren tozlarından lastiği koruyan ürün, uzun süre temiz görünmesini sağlıyor. Setin içinde bulunan jant temizleyici, fren balata tozu ve yağdan dolayı kirlenen jantların kısa sürede parlak ve yeni görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Sünger ise uygulama işlemini kolay hâle getiriyor.

2. Lastiğin ömrünü uzatan Koch Chemie Nmpc Vini Lastik Koruyucu

Aracınızın güzel görünmesi için temizliğine ve bakımına dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle lastikleri korumanız ve lastiklere bakım yapmanız aracın hem performansı hem güvenliği için önemli. Koch Chemie Nmpc Vini Lastik Koruyucu, yıpranmış araç lastiklerinin bakımını yapıyor. Bu sayede lastiklerin kullanım ömrünü uzatıyor ve araç performansını artırıyor. Ayrıca daha güvenli sürüş imkânı veriyor. Lastiklere yeni bir görünüm kazandıran ürün aynı zamanda lastiğin korunmasına da yardımcı oluyor. Nano lastik koruyucuyu aracın diğer plastik aksamlarında da rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

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3. Kolay lastik tamiri için Carub Lastik Tamir Köpüğü

Araç kullanırken lastik patlaması can sıkıcı olayların başında geliyor. Özellikle otoban ya da çevre yolu gibi yerlerde bu durum zor bir hâl alabiliyor. Yedek lastiğiniz yoksa çekici çağırmak zorunda kalabilirsiniz. Carub Lastik Tamir Köpüğü, patlamış lastiği sorun olmaktan çıkarıyor. Özel formülü sayesinde lastik üzerindeki deliği kapatarak patlak yeri onarıyor. Bu sayede sizi yarı yolda bırakmıyor. Ürünü lastiği tamir ettikten sonra şişirmek için de kullanabilirsiniz. "Nasıl kullanır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Ürünü siboba takın ve lastiğin içine doğru sıkın. Lastik şişene kadar bekleyin. İşte bu kadar kolay.

4. Yüzeydeki kirleri derinlemesine çıkaran Wakauto Tekerlek Fırçası

Araç lastiğinin üzerine yapışan inatçı lekeleri çıkarmak zorlayıcı olabilir. Doğru ürünleri tercih etmezseniz uzun süre uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Wakauto Tekerlek Fırçası, sert fırça kılları sayesinde lastik üzerine yapışmış kirleri ve lekeleri derinlemesine temizlemenize yardımcı oluyor. Geniş yüzeyiyle tek seferde daha fazla alanı arındırmanızı sağlıyor. Ergonomik sap tasarımı, lastik yıkama işlemini kolay hâle getiriyor. Birinci sınıf PP kıllar lastik yüzeyindeki bütün boşluklara rahatça erişiyor. Teker fırçasını motosiklet için de tercih edebilirsiniz. Dayanıklı materyallerden elde edilen ürünü uzun süre kullanabilirsiniz.

5. Ergonomik tasarımıyla Cerlingwee Su Tabancası

Bakımlı lastikler aracınızın yeni ve güzel görünmesini sağlıyor. Lastik üzerine yapışan yağ ve kirlerini çıkarmak çoğu zaman zor olabiliyor. Cerlingwee Su Tabancası, suyu tazyikli şekilde lastiğe göndererek ovalamaya gerek duymadan kirden ve lekeden kurtulmanıza yardımcı oluyor. Yüksek kaliteli lastikten üretilen ürün, aşınmaya karşı direnç göstererek uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Tabancayı, araba ve cam yıkama için de tercih edebilirsiniz. Tetiği sayesinde suyu istediğiniz zaman çalıştırıp kapatabilirsiniz. Ürün üzerinde bulunan kırmızı düğmeye basarak hortumu kolayca çıkarabilirsiniz. Paslanmaz çelik metal aksam, korozyona karşı direnç gösterdiği için uzun süre kullanabilirsiniz.

6. Taşınabilir tasarımıyla Xiaomi Hava Kompresör

Lastik bakımı yaparken havasını kontrol etmeniz önemli. Havası inen lastik hem aracın daha fazla benzin tüketmesine hem performansının düşmesine sebebiyet veriyor. Xiaomi Hava Kompresör, 2000 mAh lityum pili sayesinde tekeri şişirmeniz için gereken gücü sunuyor. Kompakt ve hafif tasarımı sayesinde ürünü aracınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Kompresör, 0.2 ila 10.3 bara kadar kullanım imkânı veriyor. LED ışığı sayesinde karanlık ortamlarda lastiğinizi kolayca şişirmenize yardımcı oluyor. Kaliteli malzemeden elde edilen kompresörü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

7. Parlak jantlar için Turtle Wax Redline Jant Temizleyici

Tüm jant tiplerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz Turtle Wax Redline Jant Temizleyici, jantlara parlak ve yeni bir görünüm kazandırıyor. Jant üzerinde oluşan balata ve fren tozlarını derinlemesine temizleyen ürün, uzun süre yüzeyin temiz kalmasına katkıda bulunuyor. Asidik ürün içermeyen formülü, bijonlara zarar vermiyor. "Jant temizleyici nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. İlk olarak şişeyi çalkalayın. Ardından jant üzerine püskürtün ve 35 dakika kadar yüzeye nüfuz etmesini bekleyin. Son olarak fırça ve su yardımıyla iyice durulayın. Jantlarınız yeni görünüm kazandı bile!

8. Temiz bir görünüm için TveT Space Lastik Parlatıcı

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Aracınızın tekerini TveT Space Lastik Parlatıcı ile mükemmel şekilde parlatabilirsiniz. Mikro tanecikli formülü sayesinde yüzeyi tamamen kaplıyor. Siyah bir görünüm kazanmasını sağlayan parlatıcı, UV ışınlarının lastiği sarartmasını ve soldurmasını önlüyor. Antistatik özelliğiyle toz ve kirlerin lastik üzerinde birikmesini engelliyor. Bu sayede lastiğin yeni ve parlak görünümünü kış aylarında 3 gün, yaz aylarında ise 1 hafta boyunca muhafaza ediyor. Gaz içermeyen parlatıcı, diğer ürünlere göre 4 kat daha etkili bir parlama işlemi sunuyor. Parlatıcıyı uygulamadan önce yüzeyi iyice temizlemeniz öneriliyor.

9. Solma ve sararmayı önleyen Carpex Lastik Koruyucu

Araç lastiklerinin bakımına dikkat etmek önemli çünkü bakımlı tekerleri uzun süre kullanabilirsiniz. Carpex Lastik Koruyucu, özel formülü sayesinde araç tekerlerini parlatmanıza ve korumanıza yardımcı oluyor. Ürün, lastiklerinizin yeni gibi görünmesine katkıda bulunuyor. Geliştirilmiş antistatik koruyucu tabakası, yüzeyin uzun süre temiz ve parlak kalmasını sağlıyor. Lastik yüzeyinde oluşturduğu siyah film, lastiği güneş ışınlarından koruyor. Böylece tekerin sararmasını ve solmasını önlüyor. Kuruma ve çatlamalara mâni olan lastik koruyucu sayesinde lastiği uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

10. Mükemmel bir görünüm için Sonax Yoğun Jant Temizleyici

Sizin için seçtiğimiz son tavsiye olan Sonax Yoğun Jant Temizleyici'yi alüminyum ve çelik jantlarda tercih edebilirsiniz. Yüzeyde katılaşmış yağ kalıntıları, balata ve fren tozlarını özel formülü sayesinde kolayca temizliyor. Ürün, jantın boyasına ve dokusuna zarar vermiyor. Araç tekerine parlak ve temiz bir görünüm kazandırıyor. Lastik temizleyiciyi kullanmadan önce jantın soğumasını beklemelisiniz. "Nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Ürünün güvenlik kilidini açın ve jantın yüzeyine sıkın. 2 dakika nüfuz etmesi için bekledikten sonra fırça yardımıyla iyice ovalayın. Son olarak yüzeyi suyla durulamanız yeterli.