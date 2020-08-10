Aracınızın koltukları sıfırdan farksız olacak! Oto kuaföre gitmeye son..

Araç koltuğu temizlemesi basit bir işlem olarak görünse de, yanlış bir yöntem uyguladığınızda geri dönüşü olmayan kalıcı lekelenmelere yol açabilir. Temizliği yapılacak koltuğun deri ya da kumaştan olması, nasıl bir yöntem tercih edeceğinizde önemli bir belirleyicidir. Bu nedenle önce, aracınızın kullanma kılavuzuna göz atmanızda fayda vardır. Çoğu araç kılavuzunda hangi temizleme yönteminin aracınıza uygun olduğu yazar. Bunun yanında, kullanacağınız temizlik malzemelerinin de koltuğunuza uygulanabilir olup olmadığını bilmeniz gerekir.

Araçlarımız günlük rutinimizin çok önemli bir parçası haline geldi. İş ya da seyahat için hatırı sayılır miktarda zamanımızı araçlarımızın içerisinde geçiriyoruz. Gerek şehir trafiğindeki hava kirliliğinden gerekse de arazi yolculuklarımızda tozlardan kaynaklı kirlenmeler yaşanabiliyor. Araç koltuk ları ise kirlenmeleri pek belli etmemesine rağmen aracın en kolay kirlenen parçalarından biri. Bu yazımızda maliyeti yüksek araç kuaförlerine gitmenize gerek kalmadan, kendi imkanlarınızla aracınızın koltuklarını nasıl temiz hale getirebileceğinizi göstereceğiz.

Bir diğer önemli konu ise, koltuklarınızı temizlerken kimyasal madde kullanabileceğiniz için, araç içini yeterince havalandırmadığınız gerektiğidir. Bu uyarılardan sonra farklı koltuk tiplerine göre temizlik tüyolarına geçebiliriz.

DERİ KOLTUKLARIN TEMİZLİĞİ

Deri araç koltuklarının temizliği nispeten daha kolaydır çünkü kolay kir tutmazlar. Ancak, yiyecek-içecek dökülmesi durumunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, lekenin kurumadan derhal bir kuru bez ya da mendil ile silinmesidir. Bunun için havlu kağıt da kullanabilirsiniz. Koltuklarınızın ilk günkü gibi parlak görünmesi için ise, temiz bir bez üzerine bir miktar vazelin sürüp koltuklarınıza uygulayabilirsiniz. Koltuklarınızın daha uzun ömürlü olması için ise, çeşitli deri bakım malzemelerini kullanabilirsiniz. En önemli konu ise, deri koltuk temizliğinde hiçbir şekilde çamaşır suyu gibi kimyasal maddeleri uygulamamanızdır.

KUMAŞ KOLTUKLARIN TEMİZLİĞİ

Temizliği daha zor olan kumaşın geçirgen yapısı lekenin derinlere inip tutunmasını kolaylaştırır. Bu nedenle, kumaşın temizliği daha titiz olmayı gerektirir. Temizliğe başlamadan önce koltuğunuzu iyice süpürmeniz ve çeşitli toz ve kırıntıları ortadan kaldırmanız gerekir. Temizlik için çeşitli temizlik malzemelerinden kullanabileceğiniz gibi, kendi spreyinizi de hazırlayabilirsiniz. Bunun için, 1 bardak su, 1 çay kaşığı karbonat, 1 fincan sirkeyi bir sprey kabında karıştırabilirsiniz. Eğer bu karşıma güzel kokulu bir madde de eklerseniz, temizlik sonrası koltuklarınız daha güzel kokacaktır. Bir bez yardımıyla, dairesel hareketlerle bu karışımı lekeli bölgeye uygulayabilirsiniz. Son olarak, elektrikli süpürge yardımıyla sıvıyı iyice çekmeniz gerekir. Güneşli bir havada, koltuklarınızın bolca havalanarak kurumasıyla mükemmel bir sonuç elde edebilirsiniz.

