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Araçla Oltu Çayı'na düşmüştü! Kayıp baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları sona erdi

01.09.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Nisan'da Erzurum'daki Oltu Çayı'na düşen araçta anne Sevinç Bulut ile Büşra Tosun'un cesetlerine ulaşılmış, baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları devam etmişti. Düşen araçta kaybolan 2 çocuk babası sürücü Fevzi Bulut'u arama çalışmaları 120'nci günde sonlandırıldı. Fevzi Bulut'un arkadaşı Nizam Aydın, ''Yüzlerce kişi aramasına rağmen bulunamadı. Çok üzüldüm. Bulunsaydı bir mezarı olurdu; gidip Fatiha okurduk" dedi.

Araçla Oltu Çayı'na düşmüştü! Kayıp baba Fevzi Bulut'u arama çalışmaları sona erdi

Kaza, 28 Nisan'da Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü Olur ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin'e giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 araç, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla kurtulup, kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BULUNSAYDI BİR MEZARI OLURDU'

Diğer araçtaki Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'u bulmak için Oltu Çayı'nda çalışma başlatıldı. Ekipler, Sevinç Bulut ile Büşra Tosun'un cansız bedenine ulaştı. 2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut ise bulunamadı.

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Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik SAK ekibi ile AFAD ekipleri, Fevzi Bulut'u bulmak için 120 gün aralıksız çalıştı. 10 kilometrelik Oltu Çayı ile Ayvalı Baraj Gölü'nde yapılan çalışmalar, 120'nci günde sonlandırıldı.

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Fevzi Bulut'un yakın arkadaşı Nizam Aydın, çok üzgün olduklarını belirterek, "28 Nisan akşamı iki araç kaza yapıp, çaya düşüyor. Bulut'un kızı ve eşi, ölü çıkarılıyor. Diğer araçtaki karı-koca ise kendi imkanları ile sağ kurtuluyor. Ama Fevzi Bulut'u yüzlerce kişi aramasına rağmen bulunamadı. Çok üzüldüm. Bulunsaydı bir mezarı olurdu; gidip Fatiha okurduk" dedi.

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(DHA)


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Erzurum
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