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Araçlarında esrar ele geçen 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 18:36 | Son Güncelleme

Ordu’dan Samsun’a uyuşturucu getiren ve narkotik polisinin takibi sonucu Samsun’da yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu’nun Ünye ilçesinden Samsun’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldığı A.A.

Araçlarında esrar ele geçen 2 kişi tutuklandı

Ordu’dan Samsun’a uyuşturucu getiren ve narkotik polisinin takibi sonucu Samsun’da yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu’nun Ünye ilçesinden Samsun’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldığı A.A. ve M.B. isimli şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Narkotik ekiplerinin yaptıkları takip ve çalışma sonucu şüpheli iki şahıs Ünye dönüşünde Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde araç içerisinde 2 kilo 699 gram esrar maddesi ile birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan A.A. ve M.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren AA. ve MB. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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