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Araçta uyudu, el frenini çekmeyi unuttu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 07:33 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde uyuyan sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, yaklaşık 15 metre yükseklikteki şarampolde asılı kaldı.

Araçta uyudu, el frenini çekmeyi unuttu!

Alınan bilgiye göre, tamir bakım işleri yaptığı öğrenilen Burhan O. (24) Esentepe Mahallesi 8809/47 Sokak'ta 16 GZ 715 plakalı hafif ticari aracı park etti.

Burhan O, ilerleyen saatlerde araç içerisinde uyuya kaldı. İddiaya göre, Burhan O'nun el frenini çekmeyi unuttuğu araç, geriye doğru kayarak şarampolde asılı kaldı.

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Aracı şarampol kenarında asılı halde ve sürücüsünün içerisinde olduğunu gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yoldan geçen bir çekici polis tarafından durduruldu ve çekici aracı halat ile sabitledi. Çevrede alınan önlemler sonrası şarampol kenarında asılı halde duran araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Araç ve sürücüsü Burhan O, yaklaşık olarak 15 metre yükseklikten düşmekten son anda kurtuldu.

Araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

(AA)


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