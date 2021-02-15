Aradığını internette bulamayınca kendi üretmeye başladı! Artık paraya para demiyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Veysel Temiz evini atölyeye çevirerek gerçek deri ve kösele tabandan klasik ayakkabı üretiyor. 3 yıl önce internet istediği modellerde ayakkabı bulamayan ve bunun üzerine ayakkabı üretmek ile ilgili araştırmalar yapan Temiz, herkes tarafından beğeni ile karşılanan ayakkabılar yaparak Türkiye'nin farklı şehirlerine satıyor.

'KİŞİNİN AYAK ÖLÇÜLERİNE GÖRE HAZIRLIYORUM'

Ayakkabı tutkusunun yaklaşık 3 sene önce nüksetmeye başladığını ifade eden Veysel Temiz, şunları söyledi:

"Kendime kendime istediğim modelleri internette bulamayınca izleye izleye nasıl yapıldığını öğrendim. Bu sayede kendi tasarladığım modelleri yapmaya başladım. 2 yıldır giyiyorum. Gayet güzel ve eğlenceli bir durum. Bir yıldır sosyal medyadan arkadaşlar tasarımlarımı çok beğeniyorlar. Sipariş üzerine kişiye özel ayakkabılar yapıyorum. Önce kişinin ayak ölçülerini alıyorum. Ondan sonra nasıl bir model istediğini tartışıyoruz. Onayladıktan sonra tasarıma başlıyorum. Kalıbını üretiyorum. Akabinde ayağı uygunsa asıl kalıbı üretiyorum. Ürettikten sonra gerçek deriden gerçek kösele tabanda ayakkabıyı üretiyoruz."