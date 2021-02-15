HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aradığını internette bulamayınca kendi üretmeye başladı! Artık paraya para demiyor

Aradığını internette bulamayınca kendi üretmeye başladı! Artık paraya para demiyor

15.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aradığını internette bulamayınca kendi üretmeye başladı! Artık paraya para demiyor

Samsun'da yaşayan resim öğrencisi Veysel Temiz, internette istediği model ayakkabıyı bulamayınca kendi üretip satmaya karar verdi. İnternetten ayakkabı yapımı ile ilgili videolar izledikten sonra kendi ayakkabılarını yapmaya başlayan Temiz, şimdilerde Türkiye'nin farklı şehirlerinden sipariş alarak kişiye özel ayakkabı üretiyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Veysel Temiz evini atölyeye çevirerek gerçek deri ve kösele tabandan klasik ayakkabı üretiyor. 3 yıl önce internet istediği modellerde ayakkabı bulamayan ve bunun üzerine ayakkabı üretmek ile ilgili araştırmalar yapan Temiz, herkes tarafından beğeni ile karşılanan ayakkabılar yaparak Türkiye'nin farklı şehirlerine satıyor.

'KİŞİNİN AYAK ÖLÇÜLERİNE GÖRE HAZIRLIYORUM'

Ayakkabı tutkusunun yaklaşık 3 sene önce nüksetmeye başladığını ifade eden Veysel Temiz, şunları söyledi:

"Kendime kendime istediğim modelleri internette bulamayınca izleye izleye nasıl yapıldığını öğrendim. Bu sayede kendi tasarladığım modelleri yapmaya başladım. 2 yıldır giyiyorum. Gayet güzel ve eğlenceli bir durum. Bir yıldır sosyal medyadan arkadaşlar tasarımlarımı çok beğeniyorlar. Sipariş üzerine kişiye özel ayakkabılar yapıyorum. Önce kişinin ayak ölçülerini alıyorum. Ondan sonra nasıl bir model istediğini tartışıyoruz. Onayladıktan sonra tasarıma başlıyorum. Kalıbını üretiyorum. Akabinde ayağı uygunsa asıl kalıbı üretiyorum. Ürettikten sonra gerçek deriden gerçek kösele tabanda ayakkabıyı üretiyoruz."

AW243369_05

'KENDİ İSMİM ALTINDA KLASİK AYAKKABI SERİLERİ ÜRETMEYİ PLANLIYORUM'

"Ayakkabıları müşterilerime bizzat ben giderek teslim ediyorum. Bütün ayakkabı komple organik malzemelerden oluştuğu için maliyeti biraz pahalıdır. Tasarlayacağım kişi bende ilk kez ayakkabı alıyorsa kalıbı ile beraber bir ay sürede tamamlıyorum. Kalıbını üretmek en zor kısmıdır. 3 hafta kadar süremi alıyor. Benim işim ressamlık asıl işimi buradan kazanmak istiyorum ama bu hobi gerçekten benim için çok ciddileşmeye başladı. Bu işi kesinlikle büyütmek ve kendi markamı oluşturmak istiyorum. Uzun vadede kendi ismim altında klasik ayakkabı serilerini üretmeyi planlıyorum."

AW243369_04

Sattığı ayakkabılarının fiyatı ise 900 ile 1000 TL arasında değişiyor.

AW243369_03

AW243369_02

AW243369_01

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Öyle bir soru sordu ki mesaj kutusu anında dolduÖyle bir soru sordu ki mesaj kutusu anında doldu
Salat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleriSalat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Son Dakika: İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

Sevgililer Günü'nde otelde eğlenenlere baskın

Sevgililer Günü'nde otele baskın! Bu halde yakalandılar

Instagram fenomeni öyle bir soru sordu ki mesaj kutusu anında doldu

Öyle bir soru sordu ki mesaj kutusu anında doldu

Mide bulandıran olay! Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Tepki çeken görüntü! Trafikte tek teker üzerinde böyle gitti

Tepki çeken görüntü! Trafikte tek teker üzerinde böyle gitti

Baba Vanga'nın şaşırtıcı mirasını torunu taşıyor

Baba Vanga'nın şaşırtıcı mirasını torunu taşıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.