Aragog'a benzeyen örümcek viral oldu! 'Ne olduğunu bilen var mı?'

Avustralya'nın Sidney kentindeki bir bahçede bazı dalların altında saklanırken görülen sekiz bacaklı kurt örümceği Reddit'te yayınlandıktan sonra sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğrafı Reddit'te yayınlayan kişi bunun ne olduğunu bilen var mı diye sordu ve bazı insanlar bunu, Hagrid’in Harry Potter serisindeki dev örümceği Aragog ile karşılaştırdı.

Kullanıcılar, 'Bu, Harry Potter'daki örümcek değil mi? Eski dostum Aragog' şeklinde yorumlarda bulundular.

Neyse ki kurt örümceği Aragog ile tam olarak aynı dehşet verici boyutta değil yaklaşık 5 cm uzunluğa kadar büyüyorlar. Kurt örümcekleri Avustralya'da kuru çalılık ormanlık alanlarda, ıslak kıyı ormanlarında ve alpin çayırlarda yaygındır. Genellikle insanların bahçelerinde de bulunurlar.

ÖLDÜRÜCÜ DEĞİL AMA ZEHİRLİ

Kurt örümceği ısırıkları insanlar için öldürücü olmamakla birlikte zehirlidir. Örümcekler saldırgan değildir ancak kışkırtıldıklarında ısırırlar, bu yüzden insanlar için tehlikeli kabul edilir. Ağrı ve kaşıntı o kadar kötü olmasa bile, insanlara tıbbi yardım almaları önerilir. Ağ örmek yerine toprağa bir yuva oluşturur ve onu yaprak çöpüyle kaplarlar.

