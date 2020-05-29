Arakanlı Müslüman kadın mülteci anlatıyor: 'İnsan kaçakçıları gece cesetleri tekneden atıyordu'

Ancak Khadiza'nın hayalini kurduğu hayat, bir kabusa dönüştü.

Yaklaşık bir milyon Arakanlı Müslüman, Bangladeş'teki Cox's Bazar'da yaşıyor ve Khadiza gibi bazıları, Bengal Körfezi'nin karşısındaki Malezya'da daha iyi bir hayat hayal ediyor.

Evlerini terk etmeye zorlanan Arakanlı Müslümanları yerleştirdikleri yer dünyanın en büyük üçüncü mülteci kampı oldu.

Khadiza, BM'nin "tam anlamıyla bir etnik temizlik" örneği diye tanımladığı vahşet nedeniyle Myanmar'daki evinden kaçmak zorunda kaldı.

İnsan kaçakçılarının onları Malezya'ya götürmeleri gerekiyordu. Fakat oraya hiç ulaşamadılar.

50 yaşındaki Khadiza, teknelerinin 2 ay denizde mahsur kalmasından sonra, Bangladeş Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan 396 Arakanlı Müslümandan biri.

"Kaç kişi öldü kimse bilmiyor. 50 veya daha fazla olabilir" diyor Khadiza Begum.

Khadiza, 2017 yılında kocası ve oğullarından birinin Arakan'da çatışmalar sırasında öldürülmelerinden sonra evsiz ve yurtsuz kaldı.

"Kadının diğer üç çocuğu annelerine ne olduğunu bilmiyordu. Ağlıyorlardı. Çok yürek burkan bir sahneydi. Cesedi hemen atıldı'' diyor.

Khadiza da dört çocuk annesi.

Mürettebatın, yanında dört çocuğu bulunan kadını botun üst güvertesine götürdüğünü ve kadının burada öldüğünü söylüyor:

Yanında oturan kadının ölümü hala Khadiza için bir travma.

Cesetlerin sıklıkla gece vakti atıldığını söylüyor ve "En az 14 ila 15 kadının öldüğünü kesin olarak biliyorum" diyor.

"İki motoru da çalıştırırlardı böylece kimse atılan cesetlerin suda çıkardığı sesleri duymazdı."

En büyük kızını evlendirdikten sonra, oğlu ve diğer kızına daha iyi bir hayat sunmak istiyordu.

"Çok zor bir hayatımız vardı. Mülteci kampında bizim için bir gelecek görmüyordum" diyor.

Daha iyi bir yaşam umuduyla denizden Malezya'ya giden Arakanlı Müslümanların hikayeleri onu büyülemişti.

Satılan mücevherler

Khadiza mücevherlerini sattı ve tekne ayarlayan insan kaçakçılarına ödemek için 750 doları bir araya getirdi.

Sonra bir Şubat gecesi beklediği telefon geldi.

"Hattın diğer ucundaki adam benden Teknaf otobüs durağına gelmemi istedi" diye anlatıyor o günü.

Planlarını gizli tutup, birkaç kıyafet ve altın mücevherlerini küçük bir çantaya koydu.

Arkadaşlarına ve komşularına bir tedavi için gittiğini söyledi.

Peşinde oğlu ve kızı ile, evlerini kilitledi ve karanlığa karıştı.

Otobüs durağında onları bir adam karşılayıp, yüzlerce diğer insanın beklediği çiftlik evine yönlendirdi.

Daha sonra bir tekneye götürüldüler. Tekne Bengal Körfezi'nde, Bangladeş'teki Saint Marin Adaları ile Myanmar'daki Akiab arasında yavaş yavaş ilerliyordu.