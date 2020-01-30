HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

80 yaşındaki kadın ve sosyal medyada tanıştığı 35 yaşındaki sevgilisi, aralarındaki 45 yaşlık farka rağmen evlilik hazırlıkları yapıyor. Yaşlı kadının oğulları onu uyarsa da Iris, "Gerçek aşkı buldum" diyor. 35 yaşındaki adam, İngiliz gazetesinin sorularını yanıtlayarak, annesinden 20 yaş büyük olan sevgilisi hakkında konuştu.

Iris Jones, Muhammed Ahmed Irbriham ile Facebook'ta tanıştı. İngiltere'nin Weston-super-Mare kentinde yaşayan 80 yaşındaki kadın, 35 yaşındaki Mısırlı Irbriham ile tanışmak için Mısır'a gitti.

Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

Kahire'ye gidip 35 yaşındaki Mısırlı adamla tanışan Iris, aralarında 45 yaşın hiçbir önemi olmadığını ve Muhammed Ahmed Irbriham'e hemen vurulduğunu söylüyor.
İlk kocasından ayrılalı 40 yıl geçmiş olan Iris, aslen Gizeli olan sevgilisinin 60 yaşındaki annesiyle de tanıştı ve Mohamed ile tanışmak için izin istedi. Çift tanışır tanışmaz Kahire'de evlenme kararı aldı.
Muhammed Ahmed Irbriham, "Eğer bir kadına aşık olursanız, onun nasıl gözüktüğü ya da kaç yaşında olduğu hiç umrunuzda olmaz." diyor.
Daily Mail gazetesine açıklamalar yapan ve aşkın gözlerini kör ettiğini söyleyen adam, "Sevgilimin annemden 20 yaş büyük olması da önemli değil" açıklamasında bulundu.
Iris'in 54 yaşındaki Steve ve 53 yaşındaki Darren olmak üzere iki oğlu var. Yaşlı kadının oğulları annelerinin bu birlikteliği konusunda endişeli.
Steve ve Darren annelerini olabileceklere karşı uyarmış ancak Iris, sevgilisinin parasının ya da İngiliz pasaportunun peşinde olmadığına emin olduğunu söylüyor.
Iris, "Eğer benimle servetim için evleniyorsa ona bol şans diliyorum. Çünkü ben zengin değilim." diyor. Yaşlı kadın, bugüne dek hayatını başkalarını mutlu etmeye adadığını, şimdiyle ölene dek mutlu yaşamak istediğini söylüyor. "Doğru insanla 80 yaşında tanıştım. Bunun gerçek aşk olduğuna eminim" diyen Iris, eski kocasıyla boşanma kağıtlarına ihtiyacı olduğu için İngiltere'ye geri dönmüş. Ancak kağıtlarla birlikte Kahire'ye gidip sevgilisiyle burada evlenecek.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Iris Jones Muhammed Ahmed Irbriham

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pekin'de evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

Evlenmek ve cenaze defnetmek yasaklandı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

Milyarder Ay yolculuğu için 'özel arkadaş' kararını değiştirdi!

Japon milyarder Ay yolculuğu için 'özel arkadaş' arıyordu

Yunanistan'dan Türk Bayrağı'nı yırtan vekile tepki

Vekil, Türk Bayrağı'nı yırtmıştı

Ünlü ressamın bronz heykelleri çalındı!

Ünlü ressamın bronz heykelleri çalındı!

Çevre aktivistinin cesedi kuyuda bulundu

Çevre aktivistinin cesedi kuyuda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.