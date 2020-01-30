Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

Iris Jones, Muhammed Ahmed Irbriham ile Facebook'ta tanıştı. İngiltere'nin Weston-super-Mare kentinde yaşayan 80 yaşındaki kadın, 35 yaşındaki Mısırlı Irbriham ile tanışmak için Mısır'a gitti.

Aralarında 45 yaş fark var! İlk kez konuştu

Kahire'ye gidip 35 yaşındaki Mısırlı adamla tanışan Iris, aralarında 45 yaşın hiçbir önemi olmadığını ve Muhammed Ahmed Irbriham'e hemen vurulduğunu söylüyor.

İlk kocasından ayrılalı 40 yıl geçmiş olan Iris, aslen Gizeli olan sevgilisinin 60 yaşındaki annesiyle de tanıştı ve Mohamed ile tanışmak için izin istedi. Çift tanışır tanışmaz Kahire'de evlenme kararı aldı.

Muhammed Ahmed Irbriham, "Eğer bir kadına aşık olursanız, onun nasıl gözüktüğü ya da kaç yaşında olduğu hiç umrunuzda olmaz." diyor.

Daily Mail gazetesine açıklamalar yapan ve aşkın gözlerini kör ettiğini söyleyen adam, "Sevgilimin annemden 20 yaş büyük olması da önemli değil" açıklamasında bulundu.

Iris'in 54 yaşındaki Steve ve 53 yaşındaki Darren olmak üzere iki oğlu var. Yaşlı kadının oğulları annelerinin bu birlikteliği konusunda endişeli.

Steve ve Darren annelerini olabileceklere karşı uyarmış ancak Iris, sevgilisinin parasının ya da İngiliz pasaportunun peşinde olmadığına emin olduğunu söylüyor.