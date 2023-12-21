Aralarında Alaattin Çakıcı'nın kardeşi Gençağa Çakıcı da yer alıyor! Yargıtay'ın bozduğu davada 35 kişi yeniden yargılanıyor

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 Mayıs 2010'da Bartın Limanı'nın bulunduğu Karasu köyünde özel bir şirkete ait (A) sınıfı yakıt antreposuna yurt dışından ucuz fiyattan getirilen jet yakıtının içerisine 3'te 1 oranında yağ ve katkı malzemesi katarak motorine dönüştürülüp iç piyasada satıldığı iddiaları üzerine Bartın, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Adana ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında Alaattin Çakıcı'nın kardeşi Gençağa Çakıcı'nın da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Gençağa Çakıcı ile birlikte 14 kişi tutuklandı. İtiraz üzerine tutuklular 4 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 35 tutuksuz hakkında, 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma', 'Petrol kaçakçılığı', 'Özel belgede sahtecilik', 'Rüşvet alıp-verme', 'Suç örgütü yönetme', 'Suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' suçlamalarıyla Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



18 Mayıs 2016'da mahkeme 17 sanığın beraatine karar verirken, Gençağa Çakıcı'ya 3 yıl 4 ay hapis, diğer 17 sanığa da 1 yıl 15 gün ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.



YARGITAY, KARARI BOZDU

Sanık avukatlarının karara itirazıyla, geçen yıl, Yargıtay tarafından yerel mahkemenin verdiği karar, 'sanıklar için verilen cezaların her bir suç için ayrı ayrı verilmesi gerektiği' gerekçesiyle, 'usul hatası' nedeniyle bozuldu. Sanıkların Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlandı. İlk duruşma ekim ayında gerçekleştirildi ve ertelendi.

Bugün davanın ikinci duruşması Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Gençağa Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu 4 sanık ve avukatları katıldı. Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtip beraatlerini talep etti. Duruşma, sanıklara tebligatla ulaşılarak ifadelerin tamamlanması ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. (DHA)





