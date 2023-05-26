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Aralarında Mehmet Ağar da var... JİTEM davasında karar çıktı!

26.05.2023 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, istinafın bozduğu 19 faili meçhul cinayete ilişkin JİTEM davasında ikinci kez beraat verildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararından sonra daha önce beraat eden Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında aynı hüküm kuruldu.

Aralarında Mehmet Ağar da var... JİTEM davasında karar çıktı!

Son dakika haberi... Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin bozma ilamı sonrası, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yeniden yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, savcının önceki celse dosyaya sunduğu esas hakkında mütalaaya karşı savunma alacaklarını söyledi.

Maktul yakınlarının avukatları ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için ek süre talep etti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, "yargılamayı uzatmaya yönelik" olduğu gerekçesiyle ek süre talebini reddetti.

Ardından mütalaaya karşı savunma yapan katılan avukatları, yargılamanın yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini, bu sürede dosyayı aydınlatacak taleplerinin kabul edilmediğini, bu nedenle adil bir yargılama yapılmadığını savundu.

Bugüne kadar dosya kapsamında, 41 hakim ve 16 savcının görev aldığını aktaran avukatlar, sanıkların duruşma salonuna getirilmeyerek yargılamada esas olan "yüz yüzelik ve alenilik" ilkelerinin hiçe sayıldığını iddia etti.

Avukatlar, sanıkların cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçlu olduklarına dair dava dosyasında somut bir delilin bulunmadığını belirterek, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Buna göre yargılama aşamasında ölen sanık Ziya Bandırmalıoğlu'nun dosyasının düşürülmesine hükmedilirken, sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Seyfettin Lap, Ayhan Özkan, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Enver Ulu, Yusuf Yüksel, Lokman Külünk, Abbas Semih Sueri, Nurettin Güven, Muhsin Korman'ın ise beraatine karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 16 Nisan 2014'te görüldü, 13 Aralık 2019'da ise karar verildi.

Buna göre yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki dava düşürülmüştü.

Kendisine ulaşılamayan sanık "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın dosyası ise ayrılmıştı.

Ağar'ın da aralarında bulunduğu sanıkların beraatine hükmedilmiş, dosya kanun yolu incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) gönderilmişti.

İncelemeyi tamamlayan BAM 1. Ceza Dairesi, 5 Nisan 2021'de beraat kararlarını bozarak yeniden yargılamanın yapılması için dosyayı yeniden Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. (AA)

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