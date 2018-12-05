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Aralarında öyle isimler var ki! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 02:18 | Son Güncelleme

Bartın’da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve esnafların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Aralarında öyle isimler var ki! Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın’da suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve esnafların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Haklarında, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve çocuk düşürme’ iddialarıyla suçlamalarda bulunan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bartın suç örgütü operasyon

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