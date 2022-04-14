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Aralarında subaylar ve kadınlar da var... Ukraynalı askerler böyle teslim oldu

14.04.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus ordusunun Ukrayna'yı işgalindeki en önemli hedeflerinden biri olan, kuşatma altındaki Mariupol'de kritik gelişmeler yaşandı. Rus basınında yer alan görüntülerde binden fazla askerin teslim olduğu anların görüntüsü yer aldı. Kentteki limanın da ele geçirildiği açıklandı.

Aralarında subaylar ve kadınlar da var... Ukraynalı askerler böyle teslim oldu

Rusya, kuşatma altındaki Mariupol kentini savunan binden fazla Ukraynalı denizcinin teslim olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca kentteki limanın ele geçirildiği bildirildi. Ukraynalılar Mariupol'ün düşmemesi için direnmeye devam ederken kentte sivil ölümleri ise korkunç boyutlarda...

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Mariupol'de Ukrayna-Rusya savaşının en kritik çatışmalarından biri yaşanıyor. Kenti kuşatma altına alan Rusya'nın savunma bakanlığı, Ukrayna'nın 36. Deniz Tugayından bin 26 askerin "gönüllü olarak teslim olduğunu" duyurdu. Açıklamada teslim olan askerlerin arasında 162 subayın da bulunduğu bildirildi.

Açıklamanın devamında Mariupol'ün "ticaret limanının" Rus kuvvetlerinin tam kontrolü altında olduğu söylendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise teslim olma konusunda bilgilerinin olmadığını açıkladı.

Öte yandan, kuvvetlerinin savaşta önemli bir rol oynadığını söyleyen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Azovstal'da mahsur kalan son Ukraynalıları teslim olmaya çağırdı. 26. Deniz Tugayı pazartesi günü Mariupol'de son bir savaşa hazırlandığını söylemişti.

Donbas bölgesinin doğusunda yer alan, Rusların ana hedefindeki şehir, Rus işgali sırasında kuşatıldı ve enkaza döndü. Şehrin belediye başkanı 21 bin sivilin öldüğünü, 100 binden fazla sivilin ise tahliye edilmeyi beklediğini söyledi.

Şehir ele geçirilirse savaşta ilk kez büyük bir Ukrayna şehri düşmüş olacak. Ayrıca Rusya'nın, 2014'te ilhak ettiği Donetsk ve Luhansk'ta bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetler arasında bir kara geçişini güvence altına almasına yardımcı olacak.

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