Aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine oturdu! 61 yaşındaki kadın 19 yaşındaki eşinden hamile kaldığını duyurdu

Sosyal medyada kendisinden yaşça küçük eşiyle birlikte yaptığı paylaşımları gündem yaratan 61 yaşındaki Silvia Kristina geçtiğimiz günlerde hamilelik haberini TikTok’tan duyurmuştu. Bu kez 19 yaşındaki eşiyle kamera karşısına geçen Kristina hayranlarının karşına cinsiyet öğrenme partisiyle çıktı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü 61 yaşındaki bir kadının hamile olması ihtimalinin düşük olduğunu belirterek videonun kurgu olduğunu iddia etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Hayatımda bu kadar kötü başka bir şey görmemiştim” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Midemden bazı sesler geliyor” yorumunu ekledi.