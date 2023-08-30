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    4. Aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine oturdu! 61 yaşındaki kadın 19 yaşındaki eşinden hamile kaldığını duyurdu

    Aralarındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine oturdu! 61 yaşındaki kadın 19 yaşındaki eşinden hamile kaldığını duyurdu

    30.08.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken 61 yaşındaki Silvia Kristina isimli bir kadın bu kez hamilelik haberiyle gündeme geldi. Cinsiyet öğrenme partisi düzenleyen Kristina’nın paylaşımı kısa sürede viral oldu.

    Sosyal medyada kendisinden yaşça küçük eşiyle birlikte yaptığı paylaşımları gündem yaratan 61 yaşındaki Silvia Kristina geçtiğimiz günlerde hamilelik haberini TikTok’tan duyurmuştu. Bu kez 19 yaşındaki eşiyle kamera karşısına geçen Kristina hayranlarının karşına cinsiyet öğrenme partisiyle çıktı.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü 61 yaşındaki bir kadının hamile olması ihtimalinin düşük olduğunu belirterek videonun kurgu olduğunu iddia etti.

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    Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Hayatımda bu kadar kötü başka bir şey görmemiştim” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Midemden bazı sesler geliyor” yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinsiyet partisi

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